Fudbal

TSC radi punom parom! Bivši igrač Zvezde u Prvoj ligi Srbije

Александар Илић
Aleksandar Ilić

10. 09. 2026. u 18:31

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TSC doveo je novo pojačanje, saopštio je klub.

ТСЦ ради пуном паром! Бивши играч Звезде у Првој лиги Србије

FOTO: FK TSC

Reč je o Borisavu Burmazu (25). 

- Ubojiti centarfor je ponikao u omladinskim selekcijama Crvene zvezde, a potom je nastupao i za prvi tim beogradskog kluba - saopštio je klub iz Bačke Topole. 

Burmaz je u karijeri igrao za Grafičar, kragujevački Radnički i Voždovac, a bio je i član mlađih reprezentativnih selekcija Srbije. U TSC dolazi iz rumunskog kluba Rapid 1923.

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