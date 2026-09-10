TSC radi punom parom! Bivši igrač Zvezde u Prvoj ligi Srbije

TSC doveo je novo pojačanje, saopštio je klub.

FOTO: FK TSC

Reč je o Borisavu Burmazu (25).

- Ubojiti centarfor je ponikao u omladinskim selekcijama Crvene zvezde, a potom je nastupao i za prvi tim beogradskog kluba - saopštio je klub iz Bačke Topole.

Burmaz je u karijeri igrao za Grafičar, kragujevački Radnički i Voždovac, a bio je i član mlađih reprezentativnih selekcija Srbije. U TSC dolazi iz rumunskog kluba Rapid 1923.

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