TSC radi punom parom! Bivši igrač Zvezde u Prvoj ligi Srbije
TSC doveo je novo pojačanje, saopštio je klub.
Reč je o Borisavu Burmazu (25).
- Ubojiti centarfor je ponikao u omladinskim selekcijama Crvene zvezde, a potom je nastupao i za prvi tim beogradskog kluba - saopštio je klub iz Bačke Topole.
Burmaz je u karijeri igrao za Grafičar, kragujevački Radnički i Voždovac, a bio je i član mlađih reprezentativnih selekcija Srbije. U TSC dolazi iz rumunskog kluba Rapid 1923.
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