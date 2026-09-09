Politika

ISPOVEST ŠPIJUNA: Britanci priznali da su tajno bili u Srebrenici, sa Orićem kovali zaveru protiv Srba

Novosti online

09. 09. 2026. u 17:09

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OSIM holandskog izveštaja o tajnom učešću britanskih SAS jedinica u Srebrenici posle oslobođenja (ili kako oni kažu "pada") tog grada, postoji i svedočenje jednog od tih britanskih specijalaca za "Sandej tajms" iz jula 2000. godine.

ИСПОВЕСТ ШПИЈУНА: Британци признали да су тајно били у Сребреници, са Орићем ковали заверу против Срба

Foto: EPA/Depositphotos/ilustracija

Prema svedočenju britanskog specijalca iz SAS jedinice, koji je želeo da ostane anoniman, pa se u tekstu koristi pseudonim Nik Kamerun, zadatak njihove jedinice je bio da pošalje koordinate za NATO napad na snage Vojske Republike Srpske i da obavlja druge špijunske poslove.

- Naš prioritet je bio da sakupljamo informacije - priznaje Kamerun.

U tekstu Kamerun optužuje UN da su dozvolile "masakr" u Srebrenici ("UN su u potpunosti izdale te ljude") i izražava svoju bes zbog toga što nisu izvršile napade na srpske položaje. 

- Nije bilo ničega . Čekali smo i čekali - rekao je Kameron.

Kamerun kaže i da se sastao sa Naserom Orićem, te priznaje da ga je brazilski posmatrač iz UN optužio da pravi zaveru sa muslimanima, na šta mu je britanski špijun rekao da "odj*be".

Kada je video da su Srbi ušli u Srebrenicu i da NATO neće reagovati, britanski sasovac i špijun kaže da se zapitao "Jeb*te, kako da se izvučem iz ovoga?".

Osim što su muslimani u Srebrenici redovno kršili rezoluciji o Srebrenici kao demilitarizovanoj zoni, sada je očigledno da su im u tome pomagali, ne samo UN, već i tajni britanski specijalci.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Htgaw35Xe7ntjyQU7bTKudn6DKd3uqFpadojNxcRYAd8VuomvLWVBRKpS2H9bJEql&id=100063883691020

Ipak, najvažnije pitanje je da li su britanski specijalci iz SAS jedinica imali samo ovu funkciju ili su učestovali i u streljanju muslimana posle oslobođenja grada.

- Šta su oni inače radili tamo, a ne može da se okrije koja je jedinica streljala na četiri lokacije: Orahovac, Branjevo, Dom kulture Pilica i Korluk. A, za petu lokaciju se zna tu je bilo osam pripadnika desetog diverzanskog odreda, jedan je oslobođen. Oni su procesuirani. Za ove četiri lokacije nikako ne može da se otkrije ko je - izjavio je svojevremeno predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.

O prisustvu britanskih SAS jedinica piše i "Gardijan", u tekstu pod naslovom "Srebrenica: the search for a terrible truth goes on". 

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