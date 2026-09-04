PREDSEDNIK SA NARODOM: Vučić obišao Severnobački okrug, najavio nove projekte i pomoć meštanima (VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić, boravio je danas u poseti Severnobačkom okrugu.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Obilazak preduzeća „Agrokons d.o.o.“

Predsednik je i ovde dočekan aplauzom.

- Znao sam ja da je put najvažniji, ne vredi ti predsedniče. I kada vidim koliko vam je put važan, gledaćemo da ceo uradimo odmah. I dajte nam sve papire, da uradimo i školu u Lovćencu, i time smo završili najvažnije. I voda naravno - rekao je Vučić.

Pre obilaska preduzeća razgovarao je sa meštanima i saslušao njihove probleme.

Jedan od meštana, Boro Drakulović, kojeg predsednik poznaje i preko 30 godina prišao je da priča sa predsednikom.

- Spasio si nas čoveče - rekao mu je.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

- Bio je uz Miloševića kada su mu svi okrenuli leđa. bio je hrabar u Skupštini i na svakom drugom mestu. Borio se za Srbiju a retki su oni koje je uvek razumeju. Tebi hvala i drago mi je da sam te ovde sreo - rekao je predsednik.

Boro je prethodno zahvalio predsedniku na svemu što je uradio za Srbiju, počevši od puteva, domova zdravlja, pruga i povećanja penzija.

- Hvala majci koja te rodila - rekao je Drakulović.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Predsednik je podsetio na povećanja penzija i istakao da je i zato važno podržavati ovakve kolektive kao što je ovo preduzeće da bi se pospešivala ekonomija.

Meštani su potom prišli da pozdrave predsednika i slikaju se sa njim.

POSETA PREDUZEĆU

- Ovo je jedan vrhunski domaćin koji zapošljava oko 20 ljudi, oni rade sve ove silose što vidite po Srbiji. Ovakvi ljudi nam drže privredu i sve drugo. Rarzgiavarali samo kako dodatno da pomognemo. Da deo ljudi ima svojposao. Sve što možete da računate o države vi to uradite - rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da je lepo i čisto.

- Super vi ovo držite i hvala vam na tome, hvala što držite sve ove ljude - rekao je on.

PITANjA NOVINARA

O navodima N1 da je Marta Kos odgodila posetu, Vučić kaže:

- Što je N1 morao da prenese, napisala je to ona sama na Tviteru ili gde. Kada god postoji nešto loše što bi rekla za Srbiju ona je vesnik i rodonačelnik toga, ništa novo Rekao sam da očekujem da se to desi. Objašnjenje je bilo izrazito kratko i glupo, kao i obično. Glorifikacija generala Mladića, ali ne kažu koje glorifikovao i šta. Kad ne mogu da nađu konkretno, bave se nadvožnjacima šta li, valjda je trebalo da zabranimo narodu dase pojavi, da zabranimo ljudima da dođu, pasja groblja da pravimo... I da sklonite tu priču o Mladiću, ne razumeju koliko su Srbi siti laži, podvala, otimanja teritorija, kazni samo za Srbe i oslobađajućih presuda za ostale. Čekam taj 16. to mi je važnije od Marte Kos. A hteo sam da se ispričamo. O tome kako ćemo kroz par godina da otvorimo Klaster 3, kada dođe trostruka promena vlasti, pošto sada neće da dođe. Da je obavetsim da povećvamo prednost u odnosu na protivnike i nije uspelo i ono što su radili neki, ne mogu da kažem da je ona, a ona nije imala ništa protiv. Dođe da pitate ljude koliko su laži izneli, od zvučnog topa, prisluškivanja, ćutali oko sahrane Rasim Delića, gde im je celo rukovodstvo bilo, a ti ljudi odsecali glave Srbima... Oko toga da ćute na izlive nacističkog ludila u zemlji EU kao što je Hrvatska, ali mi moramo da budemo proglašeni za najgore. Nemam taj problem, pomirio sam se sa sudbinom, borim se za Srbiju i neće mi Marta Kos držati pridike o tome da su u Srbiji monstrumi, jer eto kod njih ih nema. Ne postoji monstruouniji poklič od " za dom spremni" ali to je kod njih patriotizam i demokratija. Kod njih to cveta. Želim ja njoj sve najbolje. Vidim da i Slovenačka vlada mudro razmišlja o njoj, imaju oštrije mišljenje nego naše... Ne smeta mi što ne dolazi, smetaju mi njeni komentari. Ne dam ti da ponižavaš zemlju i nemoj da lažeš! Možeš da kažeš krivi su mediji, naro, samo moraš da kažeš ko je kriv. Ima milion detalja i znaju oni ko i šta radi. To im odgovara da se ne priča o njima i jer imaju nadu da neki pobede na izborima u Srbiji. Ja sa tim nemam problem - rekao je Vučić.

O sahrani generala Ratka Mladića, i tome da je zahtevao od Haga da predsednik poslednje dane provede u Srbiji on kaže da se uvek našao porodici kada je mogao i da je zahvalan na rečima Darka.

- Ja njega poznajem, ali jednom sam upoznao i Bosiljku, pristojni ljudi. Ja sam radio svoj posao, to je moja obaveza ali sa zahvalan njima. Jednom mi je Darko rekao "kad je bilo teško, malo ko je hteo da se odazove na telefon" a moj posao je da se odazovem i da pomažem ljudima, to je sve što imam da kažem - rekao je on.

- Imaću jedno popodne više da provedem sa građanima. Meni je lepše sa narodom uz svo poštovanje Marti Kos - rekao je.

Obilazak „Industrije mesa Topola“

Predsednik je dočekan apluauzom i povicima "Aco, Srbine!"

Najavio je značajnu pomoć indrustiji i put prema Bečeju, rekavši da će mašine na teren kroz dva tri dana.

Predsednik je od jednog mališana dobio crtež, nakon čega ga je Vučić i zagrlio.

Meštani su od predsednika tražili da im pomogne u izgradnji lokalnih puteva, na šta je od dodao da je veći deo njih već na spisku.

Istakao je da je svestan da i dalje ima hiljadu porblema koji treba da se reše.

- Proces donošenja odluka je komplikovan, posebno ako su i komplikovani i međunarodni odnosi - rekao je on.

Navodi da sada ima taktiku da ide opet u mesta gde nije bio, i da natera ljude da se obećano uradi, jer ima mesta gde nije urađeno ono što se obećalo.

- Pruga će biti od velikog značaja za Bačku Topolu, sve će vam biti dostupnije i verujem da ćete kroz povećanje primanja imati osećaj da živite bolju normalnost - rekao je on.

Meštani su zahvalili predsedniku što je došao da ih poseti i sasluša njihove probleme.

Jedna meštanka se i poklonila predsedniku i tako mu izrazila duboku zahvalnost.

OBILAZAK INDUSTRIJE MESA

Kako su rekli iz uprave industrije, soju su odavnu izbacili iz upotrebe i sa time su dobili mnogo kvalitetnije proizvode.

Foto: Printskrin Pink TV

- Da sagledamo kako da vratite ovaj dug od 300 miliona, pa da vam damo nešto veće, jer ne može da se novim pokriva staro. Nama je važno da ljudi sačuvaju posao - rekao je on.

Predsednik je istakao da je ovo za Srbiju važna fabrika, i njen opstanak i eazvoj su od ogromnog značaja.

- Važno je da vi ovde uspešno poslujete. Baš vam lepo ovde izgleda - rekao je predsednik.

Konzervirane proizvode najviše prave za vojsku, i sa njom imaju izuzetnu saradnju.

- Ruska inspekcija je najteža, teža od evropkse i kinekse. Mnogo je teško tamo prodati bilo šta - rekao je predsednik.

- Raste nam broj tovljenika i goveda, ali sve svinja što imamo stane nam u dve zgrade u Kini u kojima oni čuvaju svoje tovljenike zbog bolesti... Zna se kakva je higijena. Tako čuvaju sve i u te dve zgrade proizvedu koliko mi u celoj Srbiji - rekao je Vučić.

Predsednik kaža da se subvencijama po tovljeniku i grlu može više podstaći proizvodnja.

- Pre EU mora da se donese zakon o ishrani, i to je jedan od uslova koji nismo prihvatili. A to je GMO - rekao je Vučić

- Svakog dana mi jedemo GMO u Bog zna kolikim količinama, da budemo realni - rekao je predsednik.

Kako su rekli predsedniku tokom obilaska industrije ceo proces proizvodnje kobasica se strogo prati i to kompjuterski.

Predsednik je još jednom naglasio da će država videti kako može da pomogne.

- Sve što možemo da uradimo, da pomognemo oko Kine, to bi bilo spas za sve... Oni proizvode imaju i oni viškove. Nisu manje sposobni od nas, naprotiv - rekao je predsednik, te dodao da zbog svog ugleda pokušava da dobre odnose sa Kinom iskoristi kako bi pomogao Srbiji na sve moguće načine.

- Drago mi je da sam ovo video, uživao sam. Čovek uvek nauči nešto novo - kazao je on.

Predsednik je za kraj poželeo mnogo sreće zaposlenima.

Obilazak poljoprivrednog gazdinstva Stanković

Predsednik je stigao u Bagremovo, gde se pozdravio sa domaćinima, i interesovao je šta je najpotrebnije.

Predsednik je upitao okupljene kako im može pomoći.

- Put do Bečeja? Kuda on ide? Bagremovo-Mileševo, u redu - rekao je on. Dužina puta je 25 kilometara, i u veoma je lošem stanju, izvestili su predsednika.

- Sada ćemo uraditi jedno 8 kilometara, da bude kao pista, pa u martu ostatak. Može li tako - pitao je predsednik meštane.

Posebno su mu zahvalili na subvencijama i premijama za mleko.

Predsedniku su rekli da se veći deo stanovništva koji žive ovde bavi stočarstvom.

- Ovde žive Mađari i Srbi koji se bratksi poštuju. Živim ovde više od 30 godina i još nisam čuo da je neko nekoga napao - rekao je domaćin porodice Stanković.

Predsednik je najavio radove na putevima, te dodao da zna da će to mnogo da znači meštanima, te dodao da će država da se potrudi da pomogne više.

Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ (STF)

- 80. je godina, igraju Hajduk-Zvezda u Splitu a ovde igraju AIK-Iksra iz Bugojna. Nekako je BiH bila spojena sa Vojvodinom... Mene otac doveo. Iskra je pobedila, mi se radovali a ja nikako na radiju da čujem za Zvezdu, mi na naplatnu rampu, kad onaj skoči na nas "ma šta pitate vi, maršal Tito je umro", rekoh dobro izvinite - ispričao je predsednik zanimljivu anegdotu koja ga vezuje za ovo mesto.

Pored vodovoda, kanalizacije i puteva, ovom kraju je potreban i kanal kako bi se lokalna reka spasila, jer je značajna za turizam i odatle se vodom snabdevaju oranice.

Vučić ističe da postoji velika razlika u putevima na teritoriji centralne Srbije u odnosu na one u Vojvodini.

- Već danas su izašle mašine u Čoki, i to u nekim mestima može, ako imaju slobodne kapacitete. To je ovde u većem delu nemogučće, jer imaju dosta posla, nema dovoljno mašina, čeka se po 20 ili mesec dana. Ali kada je mart i septembar baš nema šanse - rekao je Vučić.

- Ljude koji se bave poljoprivredom, rade težak posao, nema tu odmora... Rade vredno i koliko god da pomognete nije dovoljno. Bitno je da su subvencije redovne, nema kašnjenja, ranije se čekalo po par godina, to jeste i pre 5-6 godina je bilo tako. Za mleko premija nije mala - rekao je predsednik, na šta je domaćin Stojan rekao i da premije nisu male.

Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ (STF)

Vučić kaže da je zahvalan ovakvim ljudima koji su svesni situacije i znaju da država nije ćup iz koga svako može da uzme para koliko želi.

Stojan je istakao da sarađuje sa Šabačkom mlekarom, te da je na tržištu cena opala, na šta mu je predsednik rekao da će država pokušati pronaći neki drugi način da pomogne.

Predsedniku je rečeno da će u narednom periodu biti relativno okej situacija sa kukuruzom i pšenicom, te da soju čeka bolja cena.

- Kukuruz ipak pristojna cena. On nam je najvažniji, pa pšenica. Svakako bolja godina nego prošla. Još da nam je bila početkov avgusta, kraj jula jedna kiša, bilo bi bolje - rekao je Vučić.

- Mnogo sam presrećan što sam vas video - rekao je Vučić.

Na sramnu izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, o tome da Srbija mora da se vrati u školu i da nauči temeljne vrednosti, predsednik je poručio:

- Najvažnija vrednost, poručujem Andreju Plenkoviću, da jedna nacija bude vaspitana i školovana da se bori protiv nacizma, a ne da sa oduševljenjem prihvata nacističke pozdrave i vrednosti. Po tom pitanju bi mnogo novih razreda trebalo da se doda u Hrvatskoj, da nauče kako da ne prihvataju nacizam kao najvišu vrednost. Kada to urade kod sebe, neka drže pridike nekom drugom. Posebno ne slobodarskom narodu koji se uvek borio protiv fašizma i nacizma. Beograd je bio jedini glavni grad u regionu koji je bio napadnut od strane fašista i nacista. Želim da kažem da su to velike razlike i neuporedive stvari. Prvo sebe neka pogledaju u ogledalo, pa neka drže pridike. Ako im je pozdrav koji je gori od "zig hajl", a to je "za dom spremni", to je ustaški nacistički pozdrav, normalna stvar, a nije im normalno da nekoga sahranite, i ništa više od toga. Reč jednu nisam o meritumu i ničemu, mi smo servis da pomognemo, država to mora da uradi. Šta, da ne obezebdimo skup? Najvažnije je da sve u ponedeljak protekne mirno. Znate li koliko nam je potrebmo da sve pročešljamo, sve naše snage su usmerene na sigurnsot za svakog čoveka, da ne pričam o drugim detaljima. Porodica tražila da telo bude u crkvi, odredili grobno mesto. Šta hoće da pasja groblja pravimo? Da ne znamo gde je ko sahranjen? Neće moći dok sam ja predsednik. Uskoro ćete da imate ove mnogo velike i pametne pa sa njima rešavajte. Plenković, ogledalce da mu pošaljem, ako ga nema i da vidi kako mu je izgledao koncert u Vukovaru i onaj u Zagrebu na kome je bio, paprvo sebi neka kaže šta misli, pa tek onda da određuje razrde i pridike da određuje drugima - rekao je Vučić.

Na napade N1 o njegovoj pomoći penzionerima i pismu koje im je poslao, kaže:

- Nisam ni hteo da pominjem brojeve penzionerima. Pogledajte razliku. Da ne kažem kakva su bila jednokratna davanja. Problem im što sam istinu rekao. Pri tom nisam ni govorio brojke, zahvalio se, jer sam beskrajno zahvalan onima koji su uvek razumeli šta je država... Jesam uvredio nekoga? Govorio o protivnicima nešto? Rekao sam i pismu da postoje neki koji žele da im uskrate prava, a to su njihovi prvaci govorili. Jesam nešto neistinitp saopštio. Umislili kako će nekog da šamaraju, da tuku, siledžije uvek misle da imaju pravo na vse. Niti to mogu niti imaju pravo. Ja sam ponosan na sve ljude koji su doprineli razvoju, a penzionerske ruke su izgradile Srbiju. Ako to neki idoti ne vide, ja tu ne mogu da im pomognem - rekao je Vučić.

Obilazak Gerontološkog centra Subotica

Predsednik je dočekan gromoglasnim aplauzom.

Još jednom je istakao da je bolnica priortitet u Subotici. Rekao je da će videti koliko i kako država može pomoći i oko izgradnje koncertne dvorane.

- Sredinom spetembra potpisujemo ugovor sa auto-moto kompanijom koja će otvoriti još 200 radnih mesta u Subotici, za nekih 10 dana ćete znati ime. Kroz mesec dana otvaramo i prugu Beograd - Budimpešta - rekao je on.

Važna vest za radnike centara sa socijalni rad i drugih ustanova socijalne zaštite je da će dobiti veće povećanje plate u javnom sektoru nego svi ostali najavio je Vučić.

- Imamo problem, ima preko 9.000 korisnika usluga gerontološkog centra, fale nam kuvari i serviri, pa ćemo gledati da posebno podignemo primanja da motivišemo ljude da rade i pokažemo brigu prema najstarijim garađanima. Ostaje nam i da rešimo probleme oko prevremene penzije i kako da gradimo klubove za penzionere, da to ne budu samo domovi, već centri da imaju aktivnosti i to će biti akcija koji ćemo da pokrenemo. Verujem da će penzioneri biti zadovoljni primanjima i 14. i 22.09. a uskoro ih obaveštavmo i dodatnom procentu povećanja penzije - rekao je on.

OBILAZAK GERONTOLOŠKOG CENTRA

Predsednik je ovom prilikom pozdravio i korisnike centra i podsetio ih na značajna davanja države i povećanje penzije koja slede u narednom periodu.

- Treba da uradimo i nove sanitarne čvorove. Problem su i niske plate, sad će oni da dobiju najveće povećanje. Ako drugima bude 3% njima če biti 5%, ili za druge 7-8% njima će ići 12%, videćemo - rekao je on.

Predsednik je posetio i penzionere koju su u pevačkoj radionici.

- Čuo sam vas sa početka hodinika. 14. dobijate uglavnom po 35.000, a 22. dodatnih 6.000 dinara, a u međuvremenu ćemo vas obavestiti da o dodtanom pobećanju od decembra - rekao im je i pitao ih šta im je još potrebno da im država obezbedi.

- Penzioneri su izgradili ovu zemlju, ostavili je nama i sada je vreme da im vratimo, pokažemo im više brige. Osim povećanja i jednokratnih davanja, želim da radimo centre sa više sadržaja da mogu da se okupljaju, imaju svoj društveni život. Hvala vam na podršci i divnim osmesima, ulepšali ste mi težak dan. Ako možete još malo da odpevate, jer divno pevate - poručio im je predsednik.

- Stariji su ljudi, ali su puni života - rekao je Vučić.

- Neka sam doživela da vas vidim, da vas dodirnem - rekla je predsedniku jedna starica. U prepunoj sali oni su Vučića dočekali gromoglasnim aplauzom.

- Meni je ovo najveća čast i zadovoljstvo što sam sa vama. Kada smo obnavljali ovaj gerontološki centar nadao se da ću da vidim da će ljudi ovde biti puni života, a vi ga imate i vipe od nas bez obzira što smo mlađi... Hvala vam što ste vrednim rukama izgradili ovu zemlju i što ste nam ostavili mnogo toga što su neki pre nas, možda i mi izgubili i nismo umeli da sačuvamo. Trudimo se da sve obnovimo, penzije su zaostajale za platama, vi ste najviše trpeli ali ste uvek bili uz državu. Zato danas penzije rastu brže i pratiće plate u potpunosti - rekao je Vučić, i podsetio na primanja koja slede.

- Penzija je redovna, dinar stabilan, znam da nije dovoljno i idealno, ali to ide na bolje. Vi ste to zaslužili i beskrajno vam hvala. Uvek ste razumeli državu, teškoće sa kojima se suočava i bili na strani svoje Srbije. Mnogo, mnogo vam hvala... Ovi ljudi koji rade sa vama će imati najveće povećanje plate, tako da mogu da zaposle još nekog da vam pomogne. Mnogo sam srećan da vas vidim ovako nasmjene i energične i da vam kažem da vas mnogo volim - rekao je predsednik.

Jedna starica je rekla da su zadovoljni kako žive tu i da nemaju problema.

Foto: Printskrin Tanjug TV

- Sve je lepo, čisto uredno, samo da nam je zdravlja - rekla je baka, koja ima 88. godina.

- Niko vam ne bi dao 88. godina, ali vam hvala na tome jer je teško danas pronaći ljude, svi su nečim nezadovoljni, a ovako da vidite ljude koji pokazuju poštovanje prema tuđem radu, i onom što je država uspela, beskrajno sam zahavalan. Vi ste stub ovog društva i stub na kome počiva Srbija i vi ste svojim radom omogućili da idemo napred. Zhavaljujuči penzionerima smo mnogo toga uspeli da uradimo - rekao je Vučić.

Jedan deda je predsedniku poželeo dobro zdravlje i rekao da im je to glavna želja u srcu.

Predsednik se zahavlio i zamolio ih da pozdrave sve svoje bližnje i da ako imaju primedbe da mu se direktno jave da vidi kako može da im pomogne.

Druga starica je rekla da je srećna što je videla predsednika uživo i tražila da se fotografiše sa njim.

Ljudi su potom prišli da pozdrave predsednika, izraze mu podršku i fotografišu se.

Obilazak porodice Ćupić

Predsednik Vučić stigao je na Palić. Ovde započinje svoju posetu Severnobačkom okrugu.

U svom obraćanju je rekao da osim puteva, stadiona i bolnice stiže novi investitor i fabrika na Palić.

- Više nije borba za Svarovski ostaju svakako, sada je borba za dodatna ulaganja - rekao je on.

On kaže da već duže vreme pije "Zeru Kolu" i da mu to smeta, na pitanje kako je.

- Sredinom sptembra ide ugovor sa automotiv industrijom, ide 200 novih radnih mesta u Subptici - kazao je on, te dodao da se u tom gradu uradilo mnogo infrastrukturnih projekata.

Pruga BeogradčBudimpšeta bi trebalo da bude otvoreno krajem septembra.

- Bolnica je ono što je najvažnije - rekao je on, te dodao da kiseoničke boce treba das izbacuju iz upotrebe.

Kaže da je vrednost projekta bolnice u Subotici oko 60 miliona evra i to bez opreme, dakle oko 90 miliona sa opremom.

- To će rešiti sve probleme... Odlazak Mađarskog stanovništva je za nas bio loš, prirodni priraštaj je užasan. Divno je mesto za život, i može da se napreduje. To je jedan od razloga zašto sam došao u porodicu Ćupić, oni imaju 6 dece - rekao je Vučić.

Podsetio je da će dogovoriti sa preduzećem "Vojput" da krene u izgradnju kuće višečlanoj porodici koju je juče podsetio.

Vučić je istakao da izgradnja pozorišta u Subotici, stvara mnoge probleme zbog izgradnje po fazama.

Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ (STF)

- Ti si Bakiću baš za koncertnu dvoranu - našalio se Vučić, te upitao da je deveta faza konačna.

Predsednik kaže da ljudi traže sadržaje, te mogu kući da gledaju sport, ako neko nije u stanju da ponudi dobar stadion.

- Kad budemo završili nacionalni stadion, pa ko prvi zaigra onda onaj drugi neće iz inata. Taj koji ne bude igra na anacionalnom stadionu neće 300 ljudi da ima po utakmici - rekao je Vučić, pomenuvši večite rivale Crvenu Zvezdu i Partizan.

Predsednik kaže da se veliki novac troši na održavanje puteva i da je moguće da se skupi oko 600 miliona evra ove godine od naplate putarina.

- Kada se navikneš na bolje, nećeš ići na lošije - kaže Vučić, te napominje da je na Paliću takođe potrebno više sadržaja i da se više radi.

- Mislim da su ovo dbre vesti za Suboticu i verujem da su ljudi zadovoljni - rekao je Vučić.

Potom je upitao meštane da li imaju neke veće probleme koji treba da se reše.

- Stadion je igračka, lepa i važna ali je suština u bolnici. To da uradimo za jedno 3-3,5 godine i Bog da nas vidi - rekao je on, te istakao da će država dati i novac u renoviranje puteva.

Od juna do avgusta 26 miliona vozila je prošlo putevima Srbije kazao je Vučić i dodao da ljudi bez obzira na sva čekanja i Srbija nije deo šengena, ljudi biraju našu zemlju jer znaju da ima dobre puteve.

Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ (STF)

OBILAZAK PORODICE ĆUPIĆ

Vučić je potom stigao u domaćinstvo porodice Ćupić.

- Ovo je krajiško-šumadijska kombinacija - našalio se predsednik sa domaćinima, komentarišući na koga ko od njihovo šestoro dece liči.

- Bojana je komandant - rekao je Nebojša, domaćin, o svojoj supruzi.

Predsednik je pitao dečake za koga navijaju na šta je dobio odgovor Partizan i Portugal.

- Kakav Portugal, treba da za Srbiju da navijaš - poručio mu je predsednik kroz smeh.

Predsednik je na poklon dobio crtež od dečaka Alekse. Na crtežima je zastava Srbije.

Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ (STF)

- Ovo mi ponesite u kancelariju - rekao je Vučić.

- Ovo je 15. grad u kome živim, nadam se da ćemo ovde i ostati - rekao je Nebojša Ćupić.

Vučić je razgovarao sa dečacima, pitao ih šta najviše vole da rade.

Predsednik se zahvalio Tamari njenom timu i fondaciji koji su izgradili kuću ovoj porodici, te pitao kako još da im pomogne.

- Ne treba ništa, hvala zaista, zdravi smo - rekao je domaćin, na šta je njegova supruga dodala da im je velika čast što ih je predsednik posetio.

Vučić se podsetio da se i on do svoje 12 godine uvek svađao sa bratom, te da su posle shvatili da moraju zajedno kroz život.

- Da te naučim sine jednu poslovicu "ko hoće da ide brzo, ide sam, a ko hoće daleko ide sa nekim"... Pokušali su neki da nam razore porodice, a to je naše najbeće blago - rekao je on.

Vučić je ukazao na to da vrtić u Paliću mora lepo da se uradi i da će tu da idu i srpska i mađarska deca.

- Ja kad čujem "projekat se radi" glava me zaboli - rekao je Vučić na odgovor na pitanje o vodovodnom sistemu na ovom području.

Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ (STF)

- Srednji Banat nam je najgori po putevima... Nismo još bili tamo. Tamo ima Žitište, Sečanj, Kumane i sve drugo. Imaš nekoliko mesta poptuno užasnim putevima povezani, a to su sve duge deonice, tako da nemoj da podcenjuješ posao - rekao je predsednik Alempići, te dodao da ima još mnogo puteva da se urade, posebno u srednjem i južnom Banatu.

- Što brže napredujemo u veštačkoj inteligeniji, brže ćemo i ekonomski da napredujemo - rekao je Vučić.

Napomenuo je i to da je u poslednjim danima tokom obilaska Srbije, više puta na terenu čuo rečenicu da je u svim mestima urađen deo poslova.

- Ima još da se radi, ali dosta toga je i urađeno. Samo voda i putevi nam zahteva 20 milijardi, to je ceo budžet, da ne ulažate u ništa drugo - rekao je Vučić.

Za radove na bolnici, Vučić kaže da kreću u drugoj polovini iduće godine.

- Vidi se da oni to tamo čuvaju, ali vidi se i da je staro. Solidna je gradnja za ono vreme, ali više od 60 godina... To menja životni standard ljudi. U Kikindi radimo fazno, sada nam je druga faza teža i veća, kada to završimo krećemo ovde u Subotici - rekao je on.

- Nema dece, zato su Bojana i Nebojša heroji. To stvarno mislim. Ova deca će da rade i grade našu zemlju. Ne vredi, koliko god da apelujete i kod nas uglavnom siromašnije proodice imaju više dece, a oni bogatiji... Najniži priraštaj je na Vračaru, prosečna plata je preko 1.600 evra. Što je viši soliter to je manje dece. Neverovatna pravilnost. U kućama ima mnogo više dece nego u soliterima. To je što je. Urbani stil života ubija natalitet i prirodni priraštaj. Svi smo postali sebičniji, ali nećemo to da sebi priznamo. Od ljubimaca imamo bezuslovnu ljubav, a oko deca mora da se radi. Biramo ono što je lakše, nažalost - rekao je Vučić.

Predsednik je jasno poručio da sutra ide u Niš.

- Svako svoj posao... Samo neka oni pozivaju. Mislio sam da su se malo opametili, ali izgleda da nisu. Molim policiju da ih pusti da vidim šta će da urade, samo nemoj posle da je oni pozivaju. Da vidim šta će... Naravno ništa. To govori o nasilničkoj politici i da nemaju šta drugo da ponude građanima - rekao je Vučić.

Na spekulacije o sahrani Ratka Mladića i dočeku tela u Srbiji, Vučić kaže da su mnogi govorili da država ne sme da sačeka nikoga.

- Ko se pita i šta? Prvo su govorili da neće niko, država ne sme da se pojavi nigde, pa kad se pojavi, zašto se pojavila i tako dalje. Razgovarao sam sa porodicom Mladić, njihov je izbor šta će i kako će da oragnizuju. Imam u ponedeljak i utorak posetu ceo dan predsednika Uzbekistana, zakazana pre 4 meseca. Da li sam uradio sve da se što je potrebno i moguće da to protekne da dostojanstven način, da se država postavi na odgovoran način, baš sam to uradio - rekao je on.

- Zamislite kako ne bi dozvolili održavanje tribine nekom ko drugačije misli. Samo da im ne krene obrnuto i da njima neko kaže da ne smeju da dođu nigde - rekao je on i podsetio na siledžijstvo blokadera.

- Mi dajemo sve od sebe, ponašate se odgovorno. Nekome valjda smeta i glavni odbor. Nepoželjan sam tamo gde sam doveo desetine fabrika, u Nišu uradio 3 auto-puta, ostavarmo u Brestovcu prugu, i meni će da kažu da sam nepoželjan oni koji su uništili i opljačkali Novi Sad i Niš. I to treba sa zbiljom da slušam. O rezultazima neću da pričam. Kako izgleda KC Vojvodine i da smo u Nišu u običnom blatu otvorili najmoderniji klinički centar i idemo uskro i da otvorimo i porodilište. Laž može da traje jedno vreme, kada ljudi vide da je sve bila laž onda se to kao bumerang vraća. Trudim se da ih naučim tome da oni nisu ti koji su sila i molim ih da to razumeju. U nekim mestima su to naučili na drugačiji način... Mi da ih napadamo nećemo, neka se skupljaju koliko hoće. Maltretirali su građane 2 godine i hoće da kažu da su oni ti koje mogu da rade šta hoće, jer ih predvodi NVO, a drugi nemaju pravo na ništa. Videćete da sutra neće biti tako. Vidimo se sutra na glavnom odboru - rekao je predsednik.

PROGRAM POSETE

10.00 Obilazak porodice Ćupić (Palić)

10.45 Obilazak Gerontološkog centra Subotica

11.45 Obilazak poljoprivrednog gazdinstva Stanković (Bagremovo)

12.30 Obilazak „Industrije mesa Topola“ (Bačka Topola)

13.10 Obilazak preduzeća „Agrokons d.o.o.“ (Mali Iđoš)

Podsećamo, predsednik je juče boravio u poseti Severnobanazskom okrugu.

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