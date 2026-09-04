OD BOJEVIH GAĐANJA DO POMOĆI NARODU: Vojska Srbije u punoj snazi na Pešterskoj visoravni!

JEDINICE Vojske Srbije na Pešterskoj visoravni učestvuju na združenoj taktičkoj vežbi sa bojevim gađanjem "Pobednik 2026" i pored toga angažovane su i na brojnim aktivnostima civilno-vojne saradnje u saradnji sa organima lokalne samouprave u Sjenici.

Foto: Vojska Srbije

Ministarstvo odbrane saopštilo je da se u okviru tih aktivnosti, koje se realizuju radi stvaranja uslova za bolji život građana ovog dela Srbije, izvode inžinjerijski radovi u udaljenim selima na teritoriji opštine, pruža medicinska pomoć meštanima i pomoć u vodosnabdevanju ugroženih domaćinstava, dok se u školama realizuju edukativna predavanja o rizicima upotrebe pirotehničkih sredstava.

Inžinjerijske radne grupe iz sastava Druge brigade kopnene vojske u rejonu sela Buđevo i Raždaginja na Pešterskoj visoravni izvode radove na rekonstrukciji puteva, kao i na čišćenju i revitalizaciji pojila za napajanje stoke.

Na taj način se, kako se navodi, osim pomoći građanima, unapređuje i osposobljenost inžinjerijskih jedinica za izvršavanje opštih zadataka u podršci snagama u izvođenju operacija.

Vojska Srbije je angažovala četiri autocisterne za vodu iz kojih se dopunjavaju bunari i rezervoari koje meštani koriste za domaćinstva i za napajanje stoke u sjeničkim selima Boljare, Bare, Bioč, Dolinje, Dunišiće, Kladnica, Trebine i Ursule.

Te autocisterne su angažovane na molbu lokalne samouprave. Takođe, specijalisti Vojske Srbije za ubojna sredstva su, za to vreme, u osnovnim školama u selima Raždaginja i Karajukića Bunari, održali niz edukativnih predavanja o opasnostima upotrebe petardi, vatrometa, baklji i drugih eksplozivnih naprava i pravilnom postupanju u slučaju nailaska na neeksplodirana ubojna sredstva.

Akcija "Vojni lekar na selu" realizovana je početkom nedelje u pešterskim selima Buđevo i Raždaginja, a tokom nje su lekari i medicinski tehničari Vojske Srbije vršili preventivne medicinske preglede meštana kojima je otežan pristup sistemu zdravstvene zaštite.

- Realizacijom ovih zadataka, Vojska Srbije pokazuje da je uvek u službi građana, ne samo kada je reč o odbrani zemlje, i ostaje spremna da, u skladu sa raspoloživim kapacitetima, angažuje svoje snage i sredstva gde kod i kada god je to najpotrebnije - navodi se u saopštenju.

(Tanjug)