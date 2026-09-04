STIŽU VEĆE PENZIJE I NOVI KLUBOVI ZA NAJSTARIJE: Predsednik Vučić najavio velike promene

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je da penzionere uskoro očekuju informacije o dodatnom procentu povećanja penzija, izrazivši uverenje da će najstariji građani biti zadovoljni isplatama koje stižu 14. i 22. septembra. Pored većih primanja, država pokreće akciju za rešavanje pitanja prevremenih penzija i izgradnju modernih centara za aktivnosti starih.

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- Ostaje nam i da rešimo probleme oko prevremene penzije i kako da gradimo klubove za penzionere, da to ne budu samo domovi, već centri da imaju aktivnosti i to će biti akcija koji ćemo da pokrenemo. Verujem da će penzioneri biti zadovoljni primanjima i 14. i 22.09. a uskoro ih obaveštavamo i dodatnom procentu povećanja - rekao je predsednik.