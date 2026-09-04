DOMAĆI IGRAČI PREVAGA: Bivši špic Zvezde, Dejan Lekić, za naš list, uoči sutrašnjeg derbija (19.00)

DERBI dolazi u nezgodnom trenutku i za jedne i druge. Prednost dajem Zvezdi, koja je uspela da se malo konsoliduje, i nadam se dobroj partiji. Teško je vratiti se, pre svega psihološki, posle udarca od Viktorije Plzenj, ali priželjkujem pobedu, kao bivši igrač i sada navijač Zvezde. Ovako rezonuje nekadašnji as crveno-belih Dejan Lekić (41) u razgovoru za "Novosti", u kojem analizira sutrašnji 180. večiti derbi (19.00) na stadionu "Rajko Mitić" sa Partizanom.

FOTO: N. Skenderija

FOTO: N. Skenderija

Nekadašnji centarfor šampiona Srbije, koji je u svojoj jedinoj sezoni (2009/2010) u klubu iz Ljutice Bogdana upisao 27 nastupa i postigao 12 golova, veruje u efikasan duel u kojem će navijači uživati.

- Očekujem da vidimo golove, moglo bi da bude 2:0 ili 2:1 za Zvezdu. Svakako se nadam napadačkoj Zvezdi, koja će konstantno jurišati na gol. S druge strane, ubeđen sam da Partizan neće sedeti skrštenih ruku i samo se braniti, tražiće i oni svoju šansu - mišljenja je Lekić.

U oba tima ima dosta stranih fudbalera, ali se uvek postavlja pitanje da li oni zaista osećaju pritisak koji nosi najbitnija utakmica domaćeg fudbala. Stoga, bivši reprezentativac naše zemlje (deset nastupa) veruje u naše igrače.

- Uvek dajem prednost domaćim igračima, bez obzira na to što je stranac doveden tu da pravi razliku. Uzdam se pre svega u Ivanića, a i Kataija ukoliko bude igrao. Tu su još i Kostov, kao i Veljković i Krunić, da daju sigurnost u poslednjoj liniji.

Disciplina na prvom mestu NEGATIVNO je Lekić iznenađen onim što je krilni igrač Bukari dopustio sebi u revanšu Lige Evrope sa Viktorijom Plzenj, kada je zaradio crveni karton. - Napravio je glupost u Češkoj. Videli ste koliko je Rijera bio iznerviran posle, kod Španaca se zna disciplina u timu. Siguran sam da sa 11 igrača na terenu Crvena zvezda ne bi ispala u dvomeču sa Plzenjom - kaže Dejan.

Mnogo se diskutuje i o formi iskusnog centarfora Marka Arnautovića.

- Kvalitetan je igrač, neverovatnog talenta. Uvek sam govorio da je igrač poteza. Svakom napadaču su potrebne lopte, ali je i on potreban timu - da grize na terenu, da bude u prvoj liniji odbrane. Međutim, upao je u post, izgubio je samopouzdanje. Ja bih u toj situaciji sve zaboravio i ostavio iza sebe. Derbi daje posebnu motivaciju, a Marko zna kako da postigne gol. Već je bio strelac u derbiju. Navijači svakako ne žele da gledaju napadača koji ne daje sve od sebe za ekipu - iz svog, napadačkog ugla savetuje Lekić, koji je sa crveno-belima osvojio domaći kup.

Uspešnu karijeru je Kraljevčanin najvećim delom izgradio u Španiji (Osasuna, Hihon, Eibar, Majorka...), pa je upoznat sa španskim sistemom rada, zato veruje u novog stratega Zvezde, Alberta Rijeru.

- Mislim da Španac zna šta radi. Teško je preneti svoju filozofiju na igrače odmah. Imao je dve utakmice kod kuće, protiv Plzenja i Čukaričkog i svi su poleteli, ali mislim da nije imao vremena da se pripremi i desilo se šta se desilo u revanšu. Promenio se i sastav, treba da upozna svakog igrača i vidi šta ko može da pruži. Mislim da zna šta je derbi, makar iz igračkih dana, jer ih je imao dosta u karijeri, i zato nema pravo na kiks. Partizan mi, s druge strane, deluje u naletu.

Još detaljnije je pojasnio filozofiju Rijere.

- U svakom delu terena se jasno zna šta se radi, takođe dobro upozna svakog igrača i koliko on može da pruži. Fudbalerima može da bude teško kada ih trener bombarduje informacijama - za neke je to dobro, a za neke bude pogubno. Ali u svakom segmentu igre sve je pod konac. Znam kakvi mogu da budu u presingu i na drugoj lopti, a za Rijeru je najvažnije vreme - konstatuje Lekić.

U moje vreme oni bili jači PARALELA sa sadašnjim stanjem mogla bi da se povuče iz perioda kada je Lekić igrao za Zvezdu, samo je situacija bila obrnuta. - Zvezda je tad sklapala kraj sa krajem. Međutim, tadašnja uprava nije želela da mi igrači to osetimo. Partizan je imao jači tim, a mi smo igrali na želju i borbenost, bez ozbira na to što smo bili slabiji. Pamtim tu utakmicu kao napetu, sa dosta uzbuđenja i tenzije. Izgubili smo 2:1 i nesrećno primili gol za poraz - evocira uspomene Lekić.