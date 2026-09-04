DETE GAZI ŠKOLSKI PRIBOR, BACA GA U WC ŠOLJU I PSUJE EXPO MASKOTE: Ko je osnovca naučio ovakvom ponašanju? (VIDEO)

SNIMAK deteta koje uništava poklon dobijen prvog školskog dana, izgovara najvulgarnije psovke i pokazuje srednji prst otvorio je ozbiljno pitanje odgovornosti odraslih i zloupotrebe dece u političkim obračunima.

foto: Printscreen/Instagram/moc_vozdovca

Osnovci su prvog školskog dana dobili poklone – bojice, sveske i blokove za likovno – ukrašene likovima Rastka i Milice, maskotama specijalizovane izložbe EXPO 2027.

Međutim, na društvenim mrežama pojavio se zabrinjavajući snimak na kojem dete, prema proceni, ne starije od devet ili deset godina, gazi dobijeni školski pribor, a potom ga baca u WC šolju. Istovremeno najodvratnijim rečima vređa maskote EXPO-a, pokazuje srednji prst i izgovara psovke koje nijedno dete tog uzrasta ne bi smelo da koristi.

Posebno zabrinjava pitanje ko je dete podstakao da se tako ponaša, ko ga je snimao i ko je odlučio da takav sadržaj objavi na društvenim mrežama.

Deca ne smeju da budu sredstvo političkog obračuna

Političko nezadovoljstvo odraslih, kakvo god ono bilo, ne sme da se prenosi na decu niti da se osnovci koriste kao izvođači vulgarnih performansa namenjenih društvenim mrežama. Dete tog uzrasta teško može u potpunosti da razume političku poruku koju mu odrasli stavljaju u usta, ali vrlo dobro usvaja model ponašanja koji mu se prikazuje kao prihvatljiv.

Uništavanje školskog pribora, psovke i nepristojni gestovi nisu izraz kritičkog mišljenja. Još manje predstavljaju „dečju pobunu“. Reč je o ponašanju za koje odgovornost prvenstveno snose odrasli koji su ga dopustili, podstakli ili pretvorili u javni sadržaj.

Korisnici društvenih mreža koji su reagovali na snimak ocenjuju da je prizor neprimeren i uznemirujući, posebno zbog načina na koji je dete izloženo javnosti. Pojedini su pozvali na prijavljivanje snimka platformama, kako bi se sprečilo njegovo dalje širenje i dodatno izlaganje maloletnika.

Roditeljstvo mora da bude odgovorno

Roditeljstvo podrazumeva da dete bude zaštićeno, usmeravano i naučeno da svoje nezadovoljstvo izražava bez nasilja, uništavanja i psovki. Odrasli imaju pravo na politički stav, ali nemaju pravo da sopstvenu mržnju pretvaraju u dečji govor i ponašanje.

Maskote, sveske i bojice samo su povod. Suštinski problem jeste prizor deteta koje je naučeno da su vređanje, uništavanje i vulgarnost poželjan način iskazivanja političkog neslaganja – dok neko od odraslih sve to mirno snima i objavljuje.

Pogledajte video i poslušajte reči koje izgovara dete ne starije od devet ili deset godina. Zbog zaštite maloletnika, njegov identitet ne bi trebalo otkrivati niti dodatno širiti kadrove na kojima se može prepoznati.

(24 Sedam)