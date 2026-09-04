Politika

VUČIĆ NAJAVIO POVEĆANJE PLATA: Evo koji sektor je prvi na listi

В. Н.

04. 09. 2026. u 11:06

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je prilikom obilaska Gerontološkog centra u Subotici, najavio povećanje plata.

ВУЧИЋ НАЈАВИО ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА: Ево који сектор је први на листи

Foto: Printskrin Tanjug TV

Važna vest za radnike centara sa socijalni rad i drugih ustanova socijalne zaštite dobiće veće povećanje plate u javnom sektoru nego svi ostali.

- Imamo problem, ima preko 9.000 korisnika usluga gerantološkog centra, fale nam kuvari i serviri, pa ćemo gledati da posebno podignemo primanja da motivišemo ljude da rade i pokažemo brigu prema najstarijim garađanima. Neće ljudi, ne mogu da rade za 65.000 do 68.000 dinara, pa ćemo gledati da njima posebno podignemo ta primanja, kako bismo ljude motivisali da mogu da rade i da pokažemo dodatnu brigu prema našim najstarijim građanima - rekao je Vučić.

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