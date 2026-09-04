VUČIĆ NAJAVIO POVEĆANJE PLATA: Evo koji sektor je prvi na listi
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je prilikom obilaska Gerontološkog centra u Subotici, najavio povećanje plata.
Važna vest za radnike centara sa socijalni rad i drugih ustanova socijalne zaštite dobiće veće povećanje plate u javnom sektoru nego svi ostali.
- Imamo problem, ima preko 9.000 korisnika usluga gerantološkog centra, fale nam kuvari i serviri, pa ćemo gledati da posebno podignemo primanja da motivišemo ljude da rade i pokažemo brigu prema najstarijim garađanima. Neće ljudi, ne mogu da rade za 65.000 do 68.000 dinara, pa ćemo gledati da njima posebno podignemo ta primanja, kako bismo ljude motivisali da mogu da rade i da pokažemo dodatnu brigu prema našim najstarijim građanima - rekao je Vučić.
Preporučujemo
VUČIĆ RASKRINKAO HAG: Koliko se para nosilo sudijama za presude
04. 09. 2026. u 21:41
VUČIĆ OTKRIO: Neće nas primiti u EU
04. 09. 2026. u 21:32
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Zabrana trajala 42 godine: Šta je Ristovski zahtevao od bivše supruge
GLUMAC Lazar Ristovski objavio je juče da je najzad pred matičarem ozvaničio vezu sa svojom mladom izabranicom, Anicom Lazić. Pre nje, Ristovski je bio u braku sa koleginicom Danicom Ristovski, a zanimljivo je i da su njih dvoje imalineobičan dogovor kojeg se glumica pridržavala pune 42 godine.
04. 09. 2026. u 20:26
Komentari (0)