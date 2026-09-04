CILJ JE PROGON SRBA: Srpska lista o rušenju objekata pokraj jezera Gazivode
Srpska lista saopštila je da je cilj nastavka rušenja srpskih kuća i objekata na Gazivodama progon Srba i istakla da se ćutanje međunarodne zajednice više ne može posmatrati kao neutralnost.
Ova lista zatražila je hitnu obustavu svih daljih rušenja, potpunu zaštitu imovinskih prava građana i jasnu reakciju međunarodnih misija i predstavnika na Kosovu i Metohiji.
- Prema informacijama sa terena, jutros je nastavljeno protivpravno rušenje srpske imovine u opštini Zubin Potok, na jezeru Gazivode, a među prvima je srušena seoska sala Svete Trojice u selu Rezala koju su meštani decenijama koristili za okupljanje i svetkovine - navodi se u saopštenju Srpske liste i dodaje da to nije izolovan sluča već da je do sada na ovom području ranije srušeno 17 objekata.
Iz Srpske liste dodaje da se u „ovom trenutku ne zna šta zaslužuje veću osudu, kršenje propisa i progon koji sprovode kosovske institucije ili sramno ćutanje međunarodnih predstavnika, koji uporno ostaju nemi pred postupcima kojima se ugrožavaju imovinska, osnovna ljudska i kolektivna prava srpskog naroda".
Dodaje se da se, kada predstavnici međunarodne zajednice ne reaguju na ovakve postupke, uprkos brojnim slučajevima u kojima su Srbi i njihova imovina bili izloženi jednostranim merama prištinskih vlasti, takvo ćutanje više ne može posmatrati kao neutralnost.
Inače, pored već porušenih sedamnaest objekata, kuća vikendica i restorana „Jezero“ u vlasništvu Srba jutros su tzv. prištinske vlasti oko jezera Gazovode porušile pet kuća i seosku crkvenu salu, a po nalogu tzv. Ministarstva infrastrukture i prostornog planiranja.
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