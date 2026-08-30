Politika

„ZA 14 GODINA URAĐENO VIŠE NEGO ZA PRETHODNIH 67“ Vučić: Pušteno novih 28 km Dunavskog koridora, a Knjaževac–Soko Banja uskoro „kao pista“

В.Н.

30. 08. 2026. u 10:28

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas pušta u saobraćaj 28 km deonice na Dunavskom koridoru.

„ЗА 14 ГОДИНА УРАЂЕНО ВИШЕ НЕГО ЗА ПРЕТХОДНИХ 67“ Вучић: Пуштено нових 28 км Дунавског коридора, а Књажевац–Соко Бања ускоро „као писта“

Foto: Printskrin/Novosti

- Za prethodnih 67 godina nije urađeno ovoliko koliko je urađeno za prethodnih 14, i to ni blizu. Radimo mnogo svakog dana. Što se tiče lokalnih puteva treba da uradimo Beranje - Srednjevo, i treba da radimo Tribrode. Mnogo smo uradili, ali nikad nije dovoljno. Ja se sećam kakav nam put bio od Ramske tvrđave, pa ovamo ka Gradištu, a pogledajte sad kako to izgleda. Nego nikad nije dovoljno, da 10 milijardi uložimo nije dovoljno. Ali se vidi napredak u svakoj opštini ima napretka. Podsetite se kao je izgleda put Knjaževac - Soko Banja. Za dva meseca ćemo da završimo celu tu trasu, biće k'o pista. Najsiromašniji kraj, jedan od najsiromašnijih krajeva Srbije. Da vidite kakva je to lepotica od piste sad - istakao je Vučić. 

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