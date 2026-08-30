KUPUJETE PRVI STAN U STAROGRADNJI? Država vas može osloboditi poreza, ali postoje uslovi

KUPOVINA prvog stana jedan je od najvećih životnih koraka, ali uz cenu nekretnine dolaze i dodatni troškovi koji mogu iznositi više hiljada evra. Ipak, građani koji prvi put kupuju stan u starogradnji mogu biti oslobođeni plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, pod uslovom da ispunjavaju zakonom propisane kriterijume.

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Evo ko ima pravo na ovu pogodnost i šta je potrebno da biste je ostvarili.

Kupovina stana ne podrazumeva samo izdvajanje novca za samu nekretninu. Kod kupovine starogradnje kupac, po pravilu, plaća i porez na prenos apsolutnih prava, koji iznosi 2,5 odsto od poreske osnovice. Za stan vredan 100.000 evra to znači dodatni trošak od oko 2.500 evra, zbog čega mnogi kupci traže načine da ostvare zakonske olakšice.

Dobra vest je da država omogućava oslobađanje od ovog poreza za kupce prvog stana, ali pravo na ovu pogodnost ne ostvaruju svi automatski.

Ko ima pravo na oslobađanje?

Pravo na oslobađanje od poreza imaju punoletni državljani Srbije sa prebivalištem u zemlji koji od 1. jula 2006. godine do dana kupovine nisu imali u vlasništvu ili suvlasništvu stan na teritoriji Srbije. Upravo ovaj uslov predstavlja jedan od najvažnijih kriterijuma za ostvarivanje poreske olakšice.

To znači da čak i mali suvlasnički udeo u stanu stečen u tom periodu može biti prepreka za korišćenje ove pogodnosti.

Na koliko kvadrata se ne plaća porez?

Zakon predviđa da se kupac oslobađa poreza za do 40 kvadratnih metara stambene površine.

Ako kupac živi u porodičnom domaćinstvu, oslobađanje može biti veće. Za svakog člana domaćinstva koji takođe ispunjava propisane uslove priznaje se dodatnih 15 kvadratnih metara oslobođenih od poreza.

Na primer, bračni par sa jednim detetom može ostvariti poresku olakšicu za znatno veću površinu nego samac, ukoliko svi članovi domaćinstva ispunjavaju zakonske uslove.

Važno je razlikovati starogradnju i novogradnju

Mnogi kupci mešaju poreske olakšice koje važe za novogradnju i starogradnju.

Kod kupovine novog stana od investitora plaća se PDV, a kupci prvog stana mogu ostvariti pravo na povraćaj dela plaćenog PDV-a.

Kod starogradnje, međutim, ne plaća se PDV već porez na prenos apsolutnih prava, pa se upravo na njega odnosi mogućnost oslobađanja.

Kako ostvariti pravo?

Da bi ostvario oslobađanje, kupac mora da podnese odgovarajuću dokumentaciju nadležnom poreskom organu. Uz zahtev se, između ostalog, prilažu dokazi o ispunjenosti zakonskih uslova, uključujući podatke o vlasništvu nad nekretninama i članovima domaćinstva kada se traži uvećana poreska olakšica.

Stručnjaci savetuju da se sva dokumentacija pripremi na vreme, kako bi postupak bio završen bez nepotrebnog odlaganja.

Olakšica koja može uštedeti hiljade evra

Na današnjem tržištu nekretnina, gde cene stanova dostižu istorijske maksimume, oslobađanje od poreza može predstavljati značajnu finansijsku uštedu.

Zbog toga pravnici preporučuju da se kupci pre potpisivanja ugovora detaljno informišu o svojim pravima, jer mnogi nisu svesni da ispunjavaju uslove za poresku olakšicu koja može smanjiti ukupne troškove kupovine za nekoliko hiljada evra.

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