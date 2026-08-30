PREDSEDNIK OTRKIO DA LI JE NOVA DEONICA BILA ZAHTEVNA: Vučić na pitanje "Novosti" o izgradnji dela Dunavskog koridora, pa pomenuo i Kragujevac
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas pušta u saobraćaj 28 km deonice na Dunavksom koridoru. Tom prilikom je na pitanje "Novosti" otkrio da li je ovaj deo izgradnje bio zahtevan.
- Pa u nekim delovima, ali suštinski imali smo i zahtevniji. Ovo što idete od Ivanjice pa na dalje... Zamislite kada imate 75% objekata, nema puta sve mostovi i tuneli. Šta očekujete, to su nenormlane cene. Teže nego u Crnoj Gori, bukvalno teže nego oko Mateševa. Ovo je za to pesma. Nije jednostavno, da vam ne objašnjavam - rekao je Vučić te pomenuo da će sve imati smisla kada se završi obilaznica oko Golupca.
- Da Golubac ne uništimo. To vam je, kao što možete preko Milanovca auto-put i dok nismo napravili obilaznicu oko Takova i napravili kako treba, ne vredi kao da niste uradili. Sad i za mala mesta morate da radite. Prvih 5 km u Kragujevcu otvaramo 19. septembra - rekao je Vučić.
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