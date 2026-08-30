AJAKS PREDSTAVIO NOVO POJAČANJE: Omladini iz Amsterdama će dobro doći iskustvo Marokanca

Fudbalski reprezentativac Maroka Sofijan Amrabat potpisao je ugovor sa Ajaksom do 30. juna 2028. godine, saopštio je danas klub iz Amsterdama.

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Amrabat (30) je u Ajaks stigao bez obeštećenja, pošto je nedavno sporazumno raskinuo ugovor sa Fenerbahčeom.

On je prošlu sezonu proveo na pozajmici u Betisu.

Amrabat je pre turskog kluba igrao za Mančester junajted, Fiorentinu, Veronu, Klub Briž, Fejenord i Utreht.

Za reprezentaciju Maroka nastupio je na 78 utakmica.

- Amrabat je fizički snažan, tehnički potkovan igrač, koji nam donosi bogato međunarodno iskustvo. Takođe, odlično poznaje holandsku ligu, što znači da očekujemo da će brzo da se prilagodi - izjavio je zadovoljni sportski direktor Ajaksa, Žordi Krojf.