AJAKS PREDSTAVIO NOVO POJAČANJE: Omladini iz Amsterdama će dobro doći iskustvo Marokanca
Fudbalski reprezentativac Maroka Sofijan Amrabat potpisao je ugovor sa Ajaksom do 30. juna 2028. godine, saopštio je danas klub iz Amsterdama.
Amrabat (30) je u Ajaks stigao bez obeštećenja, pošto je nedavno sporazumno raskinuo ugovor sa Fenerbahčeom.
On je prošlu sezonu proveo na pozajmici u Betisu.
Amrabat je pre turskog kluba igrao za Mančester junajted, Fiorentinu, Veronu, Klub Briž, Fejenord i Utreht.
Za reprezentaciju Maroka nastupio je na 78 utakmica.
- Amrabat je fizički snažan, tehnički potkovan igrač, koji nam donosi bogato međunarodno iskustvo. Takođe, odlično poznaje holandsku ligu, što znači da očekujemo da će brzo da se prilagodi - izjavio je zadovoljni sportski direktor Ajaksa, Žordi Krojf.
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