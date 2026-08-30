Fudbal

ZVEZDA GA TEK PRODALA, A ON OPET MENJA SREDINU: Enem se seli u Englesku

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30. 08. 2026. u 13:25

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Crvena zvezda je prodala Džeja Enema u Bolonju, ali napadač će biti odmah prosleđen na pozajmicu.

ЗВЕЗДА ГА ТЕК ПРОДАЛА, А ОН ОПЕТ МЕЊА СРЕДИНУ: Енем се сели у Енглеску

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kako piše Sport klub, Holanđanin će u nastavku sezone nositi dres Noriča u Čempionšipu.

Pominjalo se prvobitno da bi mogao u Ćezenu, koja igra u Seriji B, gde bi se pridružio Mihajlu Iliću, ali je na kraju završio u Engleskoj.

Bolonja ima u špicu Dovbika i Pikolija, a kupovina Enema od Crvene zvezde za oko 4.000.000 evra ulaganje je u budućnost i procenili su da Enem trenutno ne bi dobio veću šansu, te se odlučili da mu nađu mesto gde bi trebalo da ima minute.

Ukoliko se pokaže, mogao bi da kupi povratnu kartu ili obezbedi transfer u veći klub.

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