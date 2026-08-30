Predsednik Vučić stigao na teren

Predsednik je upoznat na početku sa gradnjom deonice.

Osvrnuo se na tragediju u Gradišu.

- Velika je to tragedija bila. Celo mesto samo o tome priča. Čitav istok Srbie, rekao bih, da je policajac ubio sebe, sestričinu, užas.

Predsednik je na početku istakao da hoće da čestita Koridorima Srbije.

- Putevi Srbija imaju svoje druge zadatke, reigonalnne puteve su radili. Njih ne mogu previše da kritikujem.

- Mi smo od novembra 2024 do danas otvorili 187 kilometara auto-puteva. 187 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica koji uradili Koridori i 25 kilometara koji su uradili Putevi Srbije.

Istaka je da se ovde danas otvara 30 kilometara. Istakao je da se radi i na Starom mostu koji će biti gotov najkasnije do marta sledeće godine, kaže da će tada sve biti čisto kao suza prema Požarevcu.

- Onda će ljudima biti potrebno sat i 10 minuta ljudima od Beograda do Golupca. To su neverovatne stvari. Pravo ostvarenje snova za istok Srbije.

Predsednik je istkao da je Srbija po broju rasta mreže auto-puteva po glavi stanovnika da je Srbija najviše rastuća u poslednjih 14 godina.

Foto: Printskrin

- U poslednjih 12 godina mi smo uradli 601 kilometar. A do 2012 urađeno je 596 kilometara. Danas gotovo 90 kilometara više.

Podsetio je da će uskoro biti otvoren 12 kilometara Adrane-Vrba što je spajanje Moravskog koridora što je važno za Kraljevo.

Ističe da treba da se postavi kamen temelja da se radi i Karađorđe, kaže da ljudi to znaju u Mladenovcu i Aranđelovcu.

- 12 septembra kamen temeljac, kreću radovi na Karađorđu. I za Aranđelovac, Mladenovac, Topolu, Raču, za ceo sever Šumadije.

Ističe da posle sledi nešto još važnije od Rače i Despotovca što će biti u tri nivoa puteva ka Istoku Srbije.

- Dakle, jedan je ovaj koji ide uz Dunav, drugi će da bude taj, treći će da bude nešto južnije, negde od Paraćina. Onda ćete tri paralne linije da ispresecate i napravite najbolju moguću mrežu puteva.

Ističe da je srećan što se juče otvorila fabriak robota.

O Tomsponovom konceertu u Vukovaru

- Mnogo u Evropi ne znaju istoriju niti žele da je znaju. Ne razumeju da je čak i po svedočenjima Geze fon Horsena, to je bio njihov ambasador u Zagrebu. To je bio najgori zločinački režim. Mnogo gori u svojoj monstruoznosti i od Hitlerovog režima. Oni se time diče. Obratite pažnju na njihove pro jugoslovenske medije i onda vam je jasno mšta misle i o Jugoslaviji i o Srbima. To je kod njih normalno, jedan parti, dernek, ništa za "dom spremni".

- Onda dođu na granicu sa Srbijom i pevaju "stići će nas naša ruka i u Srbiji", bando, četnici, i to pevaju svi.

Ističe da je Srbija uvek bila žrtva nacizma.

Foto: Novosti

Foto: Novosti





Trenutno je pod saobraćajem 34 kilometara, od kojih su 32 puštena u rad u februaru 2025. godine, kao i prva dva kilometra brze saobraćajnice koja su puštena u saobraćaj 20. avgusta ove godine.

Ova dva kilometra povezuju naplatnu stanicu Požarevac, sa brzom saobraćajnicom Požarevac - Veliko Gradište - Golubac, u delu koji je ranije pušten u saobraćaj.

U sklopu ova dva kilometra nalazi se i most preko pruge kod Male Krsne čiji je levi, novoizgrađeni most pušten u saobraćaj, dok je desni most u rekonstrukciji.

Na deonicama 2 i 3 biće pušteno u saobraćaj ukupno 28 kmilometara.

Nakon puštanja u saobraćaj ovih deonica, ostaće u izgradnji još šest kilometara Dunavskog koridora.

Na brzoj saobraćajnici gradi se 62 objekta (55 završenih), šest petlji (pet završenih, jedna postojeća u rekonstrukciji) i 16 kružnih raskrsnica (14 završenih).

Brza saobraćajnica je projektovana za računsku brzinu od 100 kilometara na čas.

Izgradnjom Dunavskog koridora, povezuju se Požarevac, Veliko Gradište i Golubac sa Beogradom, čime će se skratiti vreme putovanja od Beograda do Golupca na 1 sat i 20 minuta.

Komercijalni Ugovor o projektovanju i izvođenju radova na Dunavskog koridora potpisan je 28.08.2021. godine između Vlade Srbije kao finansijera, Koridora Srbije d.o.o. kao investitora i China Shandong International Economic and Technical Cooperation Group, Ltd. of Shandong Hi-Speed Group Co kao izvođača radova.

Procenjena vrednost projekta iznosi 524 miliona evra, a projekat se finansira sredstvima iz budžeta Srbije i kredita domaćih banaka.

