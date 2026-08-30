Politika

uživoVUČIĆ NA OTVARANJU KLJUČNE DEONICE: Prisustvuje svečanosti puštanja u saobraćaj novih 28 kilometara Dunavskog koridora (FOTO/VIDEO)

В.Н.

30. 08. 2026. u 09:57

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje svečanosti puštanja u saobraćaj novih 28 kilometara Dunavskog koridora.

ВУЧИЋ НА ОТВАРАЊУ КЉУЧНЕ ДЕОНИЦЕ: Присуствује свечаности пуштања у саобраћај нових 28 километара Дунавског коридора (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Predsednik Vučić stigao na teren

Predsednik je upoznat na početku sa gradnjom deonice.

Osvrnuo se na tragediju u Gradišu.

- Velika je to tragedija bila. Celo mesto samo o tome priča. Čitav istok Srbie, rekao bih, da je policajac ubio sebe, sestričinu, užas. 

Predsednik je na početku istakao da hoće da čestita Koridorima Srbije. 

- Putevi Srbija imaju svoje druge zadatke, reigonalnne puteve su radili. Njih ne mogu previše da kritikujem.

- Mi smo od novembra 2024 do danas otvorili 187 kilometara auto-puteva. 187 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica koji uradili Koridori i 25 kilometara koji su uradili Putevi Srbije. 

Istaka je da se ovde danas otvara 30 kilometara. Istakao je da se radi i na Starom mostu koji će biti gotov najkasnije do marta sledeće godine, kaže da će tada sve biti čisto kao suza prema Požarevcu.

- Onda će ljudima biti potrebno sat i 10 minuta ljudima od Beograda do Golupca. To su neverovatne stvari. Pravo ostvarenje snova za istok Srbije. 

Predsednik je istkao da je Srbija po broju rasta mreže auto-puteva po glavi stanovnika da je Srbija najviše rastuća u poslednjih 14 godina. 

Foto: Printskrin

 

- U poslednjih 12 godina mi smo uradli 601 kilometar. A do 2012 urađeno je 596 kilometara. Danas gotovo 90 kilometara više. 

Podsetio je da će uskoro biti otvoren 12 kilometara Adrane-Vrba što je spajanje Moravskog koridora što je važno za Kraljevo. 

Ističe da treba da se postavi kamen temelja da se radi i Karađorđe, kaže da ljudi to znaju u Mladenovcu i Aranđelovcu. 

- 12 septembra kamen temeljac, kreću radovi na Karađorđu. I za Aranđelovac, Mladenovac, Topolu, Raču, za ceo sever Šumadije. 

Ističe da posle sledi nešto još važnije od Rače i Despotovca što će biti u tri nivoa puteva ka Istoku Srbije. 

- Dakle, jedan je ovaj koji ide uz Dunav, drugi će da bude taj, treći će da bude nešto južnije, negde od Paraćina. Onda ćete tri paralne linije da ispresecate i napravite najbolju moguću mrežu puteva. 

Ističe da je srećan što se juče otvorila fabriak robota. 

O Tomsponovom konceertu u Vukovaru

- Mnogo u Evropi ne znaju istoriju niti žele da je znaju. Ne razumeju da je čak i po svedočenjima Geze fon Horsena, to je bio njihov ambasador u Zagrebu. To je bio najgori zločinački režim. Mnogo gori u svojoj monstruoznosti i od Hitlerovog režima. Oni se time diče. Obratite pažnju na njihove pro jugoslovenske medije i onda vam je jasno mšta misle i o Jugoslaviji i o Srbima. To je kod njih normalno, jedan parti, dernek, ništa za "dom spremni". 

- Onda dođu na granicu sa Srbijom i pevaju "stići će nas naša ruka i u Srbiji", bando, četnici,  i to pevaju svi. 

Ističe da je Srbija uvek bila žrtva nacizma. 

Foto: Novosti

 

Foto: Novosti

 

Foto: Фото: Новости

POGLEDAJ GALERIJU


Podsetimo, Dunavski koridor počinje od petlje Požarevac na auto-putu Beograd - Niš i ide preko Požarevca (obilaznica) i Velikog Gradišta do Golupca.
Ukupna dužina koridora iznosi 68 kilometara.

Trenutno je pod saobraćajem 34 kilometara, od kojih su 32 puštena u rad u februaru 2025. godine, kao i prva dva kilometra brze saobraćajnice koja su puštena u saobraćaj 20. avgusta ove godine. 

Ova dva kilometra povezuju naplatnu stanicu Požarevac, sa brzom saobraćajnicom Požarevac - Veliko Gradište - Golubac, u delu koji je ranije pušten u saobraćaj. 

U sklopu ova dva kilometra nalazi se i most preko pruge kod Male Krsne čiji je levi, novoizgrađeni most pušten u saobraćaj, dok je desni most u rekonstrukciji.
Na deonicama 2 i 3 biće pušteno u saobraćaj ukupno 28 kmilometara.

Nakon puštanja u saobraćaj ovih deonica, ostaće u izgradnji još šest kilometara Dunavskog koridora.

Na brzoj saobraćajnici gradi se 62 objekta (55 završenih), šest petlji (pet završenih, jedna postojeća u rekonstrukciji) i 16 kružnih raskrsnica (14 završenih). 
Brza saobraćajnica je projektovana za računsku brzinu od 100 kilometara na čas.
Izgradnjom Dunavskog koridora, povezuju se Požarevac, Veliko Gradište i Golubac sa Beogradom, čime će se skratiti vreme putovanja od Beograda do Golupca na 1 sat i 20 minuta.

Komercijalni Ugovor o projektovanju i izvođenju radova na Dunavskog koridora potpisan je 28.08.2021. godine između Vlade Srbije kao finansijera, Koridora Srbije d.o.o. kao investitora i China Shandong International Economic and Technical Cooperation Group, Ltd. of Shandong Hi-Speed Group Co kao izvođača radova.

Procenjena vrednost projekta iznosi 524 miliona evra, a projekat se finansira sredstvima iz budžeta Srbije i kredita domaćih banaka.
 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ŠAMAR IZ EVROPE KAKVOM SE NISU NADALI! ODIHR ugasio blokadere: Poboljšanje tajnosti glasanja na izborima u Srbiji bila je naša preporuka
Politika

0 0

ŠAMAR IZ EVROPE KAKVOM SE NISU NADALI! ODIHR ugasio blokadere: Poboljšanje tajnosti glasanja na izborima u Srbiji bila je naša preporuka

ODIHR je doslovno ugasio i razmontirao blokadere, i to direktno odgovarajući na pitanje njihove omiljene "Nove"! Iz ODIHR-a je zvanično stigla potvrda da je "poboljšanje tajnosti glasanja bila preporuka u mnogim konačnim izveštajima ODIHR-a o izborima u Srbiji", čime je celokupna lažna konstrukcija blokadera pala u vodu. Mesecima su urlali i tražili ispunjenje preporuka, a kada je država uvela glasačke kabine sa zavesama po ugledu na Nemačku i Francusku, isti ti blokaderi su evropske standarde bez srama proglasili "izbornom krađom".

30. 08. 2026. u 09:54

Politika
Tenis
Fudbal
Detaljno objašnjeno! Evo šta muči Sinera i zbog čega ne igra na US Openu

Detaljno objašnjeno! Evo šta muči Sinera i zbog čega ne igra na US Openu