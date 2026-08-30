Napoli u nedelju uveče dočekuje Komo u derbiju drugog kola Serije A, a duel na stadionu „Maradona“ spojiće dve ekipe koje su prošle sezone izborile plasman u Ligu šampiona. Domaćin želi da potvrdi pobedu sa starta prvenstva, dok gosti stižu sa velikim ambicijama i impresivnim rezultatima na gostovanjima.
SVETSKI lideri se često susreću po raznim samitima, i često ih gledamo na malim ekranima, ali neke vidimo ređe zajedno pa je uvek zanimljivo primetiti i njihovu neverbalnu komunikaciju. A posebno je zanimljivo primetiti i razlike u visinama.
Posle dve pobede na startu sezone, Real Madrid u nedelju dočekuje novog prvoligaša Malagu sa jasnim ciljem, da osvoji svih devet bodova u prva tri kola. Ekipa Žozea Murinja već je pokazala kvalitet u napadu, dok gosti na „Santjago Bernabeu“ stižu posle remija i poraza.
BLOKADERI svakim danom sve više pokazuju svoje pravo lice. Uvrede i nasilje su očigledno glavna vodilja njihove "politike". Primer za to je njihovo divljanje i napad na koga stignu, koju se juče moglo videti u Užicu.
ODIHR je doslovno ugasio i razmontirao blokadere, i to direktno odgovarajući na pitanje njihove omiljene "Nove"! Iz ODIHR-a je zvanično stigla potvrda da je "poboljšanje tajnosti glasanja bila preporuka u mnogim konačnim izveštajima ODIHR-a o izborima u Srbiji", čime je celokupna lažna konstrukcija blokadera pala u vodu. Mesecima su urlali i tražili ispunjenje preporuka, a kada je država uvela glasačke kabine sa zavesama po ugledu na Nemačku i Francusku, isti ti blokaderi su evropske standarde bez srama proglasili "izbornom krađom".
HRVATSKI pevač Marko Perković Tompson, koji je poznat po promociji ustaštva na svojim nastupima, održao je protekle noći koncert u Vukovaru. Njegov nastup je ko zna koji put bio odraz mržnje prema Srbiji.
I dok rukovodstvo Socijaldemokratske partije (SDP) podnosi prijave i optužuje druge za "veličanje ratnih zločinaca", u svom oglašavanju nakon smrti Ratka Mladića, sa druge strane isto to rukovodstvo SDP-a zaboravlja da su odali počast na grobu Rasima Delića — osuđenog ratnog zločinca pred Haškim tribunalom.
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