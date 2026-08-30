Politika

BRNABIĆEVA UGASILA PICULU: Drži lekcije Srbiji, dok njegova Hrvatska ostaje jedina država na svetu koja slavi nacističku prošlost

В.Н.

30. 08. 2026. u 10:01

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PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić, oglasila se na društvenoj mreži Iks povodom ustaškog orgijanja na koncertu Tompsona u Vukovaru na koje Brisel ne daje nikakav komentar, dok Picula selektivno optužuje Srbiju za nacionalizam.

БРНАБИЋЕВА УГАСИЛА ПИЦУЛУ: Држи лекције Србији, док његова Хрватска остаје једина држава на свету која слави нацистичку прошлост

Foto: Printskrin

- Mnogo važnije i relevantnije od toga što Tonino Picula priča i piše je to što se zvanični Zagreb u potpunosti poistovećuje i deli vrednosti (odnosno: identificira sa) NDH. U Hrvatskoj se potpuno otvoreno slavi genocid koji je ustaški režim počinio nad Srbima i obećava nam se da će se to ponoviti.

Ustaško divljanje postalo je nacionalni folklor. Podrazumevajuće. Sinoć u Vukovaru "Za dom spremni" izgovoreno je više puta nego "Dobro veče", a "Stići će vas naša ruka i u Srbiji" pevala su i deca od 7 godina i ljudi od 70 godina. Na to Brisel ćuti, a Picula nekom drži predavanje, dok njegova Hrvatska ostaje jedina država na svetu koja se nacističke prošlosti ne stidi, već je slavi i na njoj gradi budućnost - navela je Brnabićeva.

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