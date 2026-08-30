BRNABIĆEVA UGASILA PICULU: Drži lekcije Srbiji, dok njegova Hrvatska ostaje jedina država na svetu koja slavi nacističku prošlost

PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić, oglasila se na društvenoj mreži Iks povodom ustaškog orgijanja na koncertu Tompsona u Vukovaru na koje Brisel ne daje nikakav komentar, dok Picula selektivno optužuje Srbiju za nacionalizam.

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- Mnogo važnije i relevantnije od toga što Tonino Picula priča i piše je to što se zvanični Zagreb u potpunosti poistovećuje i deli vrednosti (odnosno: identificira sa) NDH. U Hrvatskoj se potpuno otvoreno slavi genocid koji je ustaški režim počinio nad Srbima i obećava nam se da će se to ponoviti.

Ustaško divljanje postalo je nacionalni folklor. Podrazumevajuće. Sinoć u Vukovaru "Za dom spremni" izgovoreno je više puta nego "Dobro veče", a "Stići će vas naša ruka i u Srbiji" pevala su i deca od 7 godina i ljudi od 70 godina. Na to Brisel ćuti, a Picula nekom drži predavanje, dok njegova Hrvatska ostaje jedina država na svetu koja se nacističke prošlosti ne stidi, već je slavi i na njoj gradi budućnost - navela je Brnabićeva.

Mnogo važnije i relevantnije od toga što Tonino Picula @TPicula priča i piše je to što se zvanični Zagreb u potpunosti poistovećuje i deli vrednosti (odnosno: identificira sa) NDH. U Hrvatskoj se potpuno otvoreno slavi genocid koji je ustaški režim počinio nad Srbima i obećava… https://t.co/eSM0XZUR0P pic.twitter.com/8HHcXVRdVc — Ana Brnabic (@anabrnabic) August 30, 2026