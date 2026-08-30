BRUKA! Blolader čekićem napadao okupljene građane koji podržavaju Aleksandra Vučića, ali i medije (VIDEO)

ODIHR je doslovno ugasio i razmontirao blokadere, i to direktno odgovarajući na pitanje njihove omiljene "Nove"! Iz ODIHR-a je zvanično stigla potvrda da je "poboljšanje tajnosti glasanja bila preporuka u mnogim konačnim izveštajima ODIHR-a o izborima u Srbiji", čime je celokupna lažna konstrukcija blokadera pala u vodu. Mesecima su urlali i tražili ispunjenje preporuka, a kada je država uvela glasačke kabine sa zavesama po ugledu na Nemačku i Francusku, isti ti blokaderi su evropske standarde bez srama proglasili "izbornom krađom".