Politika

BRUKA! Blolader čekićem napadao okupljene građane koji podržavaju Aleksandra Vučića, ali i medije (VIDEO)

В.Н.

30. 08. 2026. u 09:57

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BLOKADERI svakim danom sve više pokazuju svoje pravo lice. Uvrede i nasilje su očigledno glavna vodilja njihove "politike". Primer za to je njihovo divljanje i napad na koga stignu, koju se juče moglo videti u Užicu.

БРУКА! Блоладер чекићем нападао окупљене грађане који подржавају Александра Вучића, али и медије (ВИДЕО)

Foto: printskrin/Iks/@gdjica_visnja

Prema videu koji je objavljen na društvenim mrežama, blokader je osim napada čekićem na građane koji podržavaju predsednika Vučića, napao i medije.

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