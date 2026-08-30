BRUKA! Blolader čekićem napadao okupljene građane koji podržavaju Aleksandra Vučića, ali i medije (VIDEO)
BLOKADERI svakim danom sve više pokazuju svoje pravo lice. Uvrede i nasilje su očigledno glavna vodilja njihove "politike". Primer za to je njihovo divljanje i napad na koga stignu, koju se juče moglo videti u Užicu.
Prema videu koji je objavljen na društvenim mrežama, blokader je osim napada čekićem na građane koji podržavaju predsednika Vučića, napao i medije.
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