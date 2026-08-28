"BAJDEN I OBAMA SU PROMAŠAJI": Donald Tramp napravio svoju rang listu američkih predsednika, nećete verovati ko je na prvom mestu (FOTO)
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je sastavio rang listu američkih predsednika, nazivajući sebe najvećim.
Među velikim je uvrstio Abrahama Linkolna, Džordža Vašingtona, Frenklina Ruzvelta, Vudroa Vilsona, Tomasa Džefersona i Endrua Džeksona.
Najgorima je, između ostalih, označio svoja dva prethodnika – Džozefa Bajdena i Baraka Obamu.
(Sputnjik)
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