Svet

"BAJDEN I OBAMA SU PROMAŠAJI": Donald Tramp napravio svoju rang listu američkih predsednika, nećete verovati ko je na prvom mestu (FOTO)

В.Н.

28. 08. 2026. u 08:38

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PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je sastavio rang listu američkih predsednika, nazivajući sebe najvećim.

БАЈДЕН И ОБАМА СУ ПРОМАШАЈИ: Доналд Трамп направио своју ранг листу америчких председника, нећете веровати ко је на првом месту (ФОТО)

Foto: Tanjug/AP Photo/Jeff Roberson, File/Candace Dane Chambers/Chicago Sun-Times via AP

Među velikim je uvrstio Abrahama Linkolna, Džordža Vašingtona, Frenklina Ruzvelta, Vudroa Vilsona, Tomasa Džefersona i Endrua Džeksona.

Najgorima je, između ostalih, označio svoja dva prethodnika – Džozefa Bajdena i Baraka Obamu.

(Sputnjik)

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