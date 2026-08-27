Politika

NA SUĐENJE JE UVEK NOSIO PRSTEN NA KOJEM JE IZREZBARENA GLAVA INDIJANSKOG POGLAVICE: Nakit posebne simbolike od kojeg se Mladić nije odvajao

С. Матић

27. 08. 2026. u 16:47

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PRILIKOM izricanja prvostepene presude general Ratko Mladić je nosio prsten na kojem je izrezbarena glava indijanskog poglavice. To mu je četiri godine ranije poklonio bivši vojnik, koji sada živi u Holandiji.

НА СУЂЕЊЕ ЈЕ УВЕК НОСИО ПРСТЕН НА КОЈЕМ ЈЕ ИЗРЕЗБАРЕНА ГЛАВА ИНДИЈАНСКОГ ПОГЛАВИЦЕ: Накит посебне симболике од којег се Младић није одвајао

Foto: AP Photo/Peter Dejong

Taj prsten za Mladića je nosio posebnu simboliku, koja se vezuje za 19. vek i zločine koji su tada izvršeni nad Indijancima u SAD.

- Oni su tada bili žrtve i Englezi su ih skoro istrebili. Sada Srbi prolaze kroz sličnu sudbinu - objasnio nam je tada Darko Mladić, navodeći da njegov otac taj prsten uvek nosi na suđenje i da ga je skinuo posle presude i dao mu ga da ponese unucima, ali da stražar to nije dozvolio.

Čuveni zlatni prsten, koji je general Mladić nosio ceo život, sada je kod Darka. Otac mu ga je dao dok je bio u pritvoru u Beogradu, pre odlaska u Hag.

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