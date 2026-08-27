Politika

"ILI JE TUŽITELJKA POJELA ZMIJU, ILI NATO OPTUŽNICU" Kako je general Mladić postrojavao Hag, pa ih optužio da su "čedo Alijanse"

Симеуновић А. Милош

27. 08. 2026. u 15:20

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GENERAL Ratko Mladić se i u najtežim trenucuma po njega tokom zatočeništva koje je trajalao 15 godina nije libio da svojim oštrim jezikom postrojava neljude u Haškom tribunalu.

ИЛИ ЈЕ ТУЖИТЕЉКА ПОЈЕЛА ЗМИЈУ, ИЛИ НАТО ОПТУЖНИЦУ Како је генерал Младић постројавао Хаг, па их оптужио да су чедо Алијансе

Foto: Tanjug/AP Photo/Peter Dejong

 - Ja sam čovek koji se ceo život profesionalni vojnik. Čestito sam radio i u miru i u ratu, u skladu sa zakonima moje države koju je razorio NATO - kazao je Mladić avgusta 2020. godine nakon izricanja nepravosnažne presude.

General Mladić je tužioce optužio da su „dva dana obasipali užasnim, zmijskim, đavolskim rečima“.

 - To nisam ja, što ste vi o meni rekli. Ili je tužiteljka pojela zmiju ili NATO optužnicu. Ne vredi vam gospođo da perete to čedo NATO - kazao je Mladić, nazivajući i sud „čedom NATO“.

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