Politika

ŽIVEĆU DOK JE NAŠEG PLEMENA I NARODA: General Mladić pre tačno 6 godina izgovorio rečenicu koja ispisuje stranice istorije

Симеуновић А. Милош

27. 08. 2026. u 15:06

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REČI generala Ratka Mladića odzvanjaju sudnicama Haškog tribunala, kao što su svojevremeno reči velikog Gavrila Principa ječale kao kletva bečkim dvorovima i kazamatima.

ЖИВЕЋУ ДОК ЈЕ НАШЕГ ПЛЕМЕНА И НАРОДА: Генерал Младић пре тачно 6 година изговорио реченицу која исписује странице историје

Radivoje Pavicic/Ratko Mladić

 - Čuće narod šta Ratko govori, živ sam i zdrav i živeću dok ima našeg plemena i našeg naroda. A ova optužnica je pala u vodu -  rekao je Mladić 26. avgusta 2020. godine pred sudijama Haškog tribunala.

On je tada nepravosnažno osuđen za genocid i ratne zločine, ali to ga nije sprečilo da zapuši usta tužiteljima i sudijama, te da napomene kako je svoju dužnost obavljao časnu i borio se za srpski narod koji se nalazi na vetrometini. 

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