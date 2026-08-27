ŽIVEĆU DOK JE NAŠEG PLEMENA I NARODA: General Mladić pre tačno 6 godina izgovorio rečenicu koja ispisuje stranice istorije
REČI generala Ratka Mladića odzvanjaju sudnicama Haškog tribunala, kao što su svojevremeno reči velikog Gavrila Principa ječale kao kletva bečkim dvorovima i kazamatima.
- Čuće narod šta Ratko govori, živ sam i zdrav i živeću dok ima našeg plemena i našeg naroda. A ova optužnica je pala u vodu - rekao je Mladić 26. avgusta 2020. godine pred sudijama Haškog tribunala.
On je tada nepravosnažno osuđen za genocid i ratne zločine, ali to ga nije sprečilo da zapuši usta tužiteljima i sudijama, te da napomene kako je svoju dužnost obavljao časnu i borio se za srpski narod koji se nalazi na vetrometini.
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