USPEH PORTALA „KO SI, BRE, TI?“: Predsednik Vučić poručio da je ovo rezultat ujedinjene Srbije

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić istakao je uspeh portala „Ko si, bre, ti?“ ocenivši to primerom ujedinjene Srbije u kojoj se uspeh deli. Ovakav pristup, prema rečima predsednika, zamenjuje praksu prebacivanja krivice na pojedinca.

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- Bilo je oko 215-220 prijava i sada kada ljudi vide da im neko odgovara. Juče su naši ljudi stupili u kontakt preko 108 osoba i sa blokaderima i svima, iznenade se kada se jave. Uvek će reći da su oni uradili... Volim da svako učestvuje u uspehu i to jesu ljudi uspeli, jer su između ostalog pravilno birali, jer državno rukovodstvo usmerava odluke. Ne može da bude zaslužni svi za uspeh i sa neba palo, a jedna osoba kriva za sve... Ali ka volim da budu svi zaslužni i to je važno i to jeste ujedinjena Srbija - kazao je Vučić o radu portala "Ko, si bre, ti?".