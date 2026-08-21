Politika

USPEH PORTALA „KO SI, BRE, TI?“: Predsednik Vučić poručio da je ovo rezultat ujedinjene Srbije

V.N.

21. 08. 2026. u 11:34

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PREDSEDNIK Aleksandar Vučić istakao je uspeh portala „Ko si, bre, ti?“ ocenivši to primerom ujedinjene Srbije u kojoj se uspeh deli. Ovakav pristup, prema rečima predsednika, zamenjuje praksu prebacivanja krivice na pojedinca.

УСПЕХ ПОРТАЛА „КО СИ, БРЕ, ТИ?“: Председник Вучић поручио да је ово резултат уједињене Србије

Foto: Printskrin

 - Bilo je oko 215-220 prijava i sada kada ljudi vide da im neko odgovara. Juče su naši ljudi stupili u kontakt preko 108 osoba i sa blokaderima i svima, iznenade se kada se jave. Uvek će reći da su oni uradili... Volim da svako učestvuje u uspehu i to jesu ljudi uspeli, jer su između ostalog pravilno birali, jer državno rukovodstvo usmerava odluke. Ne može da bude zaslužni svi za uspeh i sa neba palo, a jedna osoba kriva za sve... Ali ka volim da budu svi zaslužni i to je važno i to jeste ujedinjena Srbija - kazao je Vučić o radu portala "Ko, si bre, ti?".

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