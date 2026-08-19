Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

19. 08. 2026. u 09:00

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Foto: Depositphotos

3+ TIKET ZA SREDU

12.00 Đonbuk - Dangđin sitizen UG 3+ (1.58)

13.35 Šangaj port - Dalijan jingbo UG 3+ (1.42)
18.30 Karlštad - Sundsval UG 3+ (1.62)

 Ukupna kvota: 3.63

 

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