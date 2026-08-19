SRBI STREPE OD OTVARANJA MOSTA NA IBRU "Novosti" u Severnoj Mitrovici: Najava povlačenja Kfora komplikuje bezbednosnu situaciju na KiM

DOK se albanski političari utrkuju u izjavama kako je otvaranje glavnog mosta na Ibru "pozitivna vest" i kako više neće predstavljati "podelu na južni i severni deo grada", Srbi u severnom delu Kosovske Mitrovice - strahuju.

Foto D. Z.

Oni opominju da je ovaj prelaz preko reke bio izvorište više od hiljadu incidenata, odnosno napada Albanaca iz južnog dela grada, pri čemu su Srbi, po crnom običaju, uvek bili žrtve, uključujući i one iz Martovskog pogroma 2004. godine.

Da najava o otvaranju mosta, sa kojeg je već povučen punkt italijanskih karabinjera, a juče je, kao i poslednjih dana, bilo stacionirano samo jedno njihovo vozilo, izaziva strah među Srbima, potvrđuje i prvi čovek Severne Mitrovice Milan Radojević. On naglašava da je pitanje glavnog mosta na Ibru izuzetno osetljivo za građane severa Kosova i Metohije, imajući u vidu da je situacija u pokrajini, kako opominje u razgovoru za naš list, izuzetno pogoršana.

Podseća da je Srpska lista postavila pitanje ambasadorima Kvinte i predstavnicima Evropske unije, ali i komandantu Kfora: Na osnovu čega se radi procena bezbednosne situacije na Kosovu i Metohiji, konkretno za severni deo Kosovske Mitrovice, odnosno ko će biti odgovoran u slučaju incidenata?

Presudan za opstanak NA pitanje kako komentariše izjavu gradonačelnika Južne Mitrovice Fatona Pecija da bi otvaranje mosta predstavljalo "kraj ideje o podeli severa Kosova", Radojević ističe da je njihov krajnji cilj ujedinjenje Mitrovice, odnosno gašenje posebne opštine Severna Mitrovica, što bi, smatra, bio opasan i štetan potez za srpski narod u severnom delu grada:

- Kosovska Mitrovica je administrativni, obrazovni i kulturni centar za Srbe na Kosovu i Metohiji, a u severnom delu grada se nalaze Kliničko-bolnički centar i Univerzitet. Kurtiju je jasno, ukoliko slomi Severnu Kosovsku Mitrovicu, slomio je otpor Srba na Kosovu i Metohiji.

- Ne smemo da zaboravimo da je Kfor neku sličnu procenu imao i smanjio broj vojnika i pred taj, kobni, 17. mart 2004. To su neke scene, sećanja koja se ponovo bude kod građana severnog dela Kosovske Mitrovice, ali i ostalih Srba na Kosovu i Metohiji - ističe Radojević.

Aleksandar Rapajić iz Centra za zastupanje demokratske kulture očekuje da se sa otvaranjem mosta može očekivati pritisak Albanaca iz južnog prema severnom delu grada, odnosno njihove provokacije, da namerno dolaze i prelaze preko tog mosta kako bi pokazali neku vrstu pobede.

- Već iz tog razloga to može pogoršati bezbednosnu situaciju. S druge strane, veoma negativno utiče to što nam međunarodna zajednica i Kfor kažu da je bezbednostna situacija poboljšana i da je to prvo mesto gde treba da se smanji njihovo prisustvo. Jer, ako je bezbednosna situacija poboljšana, onda bi trebalo da očekujemo manje specijalaca na severu, zatvaranje policijskih baza. To bi bili neki znaci i pokazatelji da je bezbednosna situacija poboljšana, a ne da li će se karabinjeri pomeriti sa mosta - ističe Rapajić.

Foto D. Z. Aleksandar Rapajić

Na pitanje zašto je Albancima iz južnog dela grada, ali i albanskim političarima, taj most toliko bitan, budući da se nedaleko od njega nalaze novosagrađeni pešački i most za saobraćaj vozila, koji su otvoreni na inicijativu tzv. premijera u tehničkom mandatu Aljbina Kurtija, ističe da je glavni most na Ibru više "simbol", budući da povezuje južni, albanski, deo grada sa središnjim severnim delom. Takođe, "osvajanje" mosta je za njih značajno i zbog činjenice da su ga Srbi svojevremeno čuvali svojim telima kako bi sprečili najezdu Albanaca iz južnog u severni deo grada.

- Ako se karabinjeri u potpunosti povuku sa mosta, onda će tzv. policija odlučiti da li će on ostati otvoren samo za pešake ili i za saobraćaj. Iako iz Kfora ističu da njihovo prisustvo zavisi od situacije, ukoliko se jednom u potpunosti povuku, teško da će im policija potom dozvoliti da se vrate - smatra politikolog Ognjen Gogić.

Prema njegovim rečima, veoma je ružna poruka Kfora i međunarodne zajednice o poboljšanju bezbednosne situacije, imajući u vidu sve ono što Srbima na KiM radi tzv. policija, počev od Gazimestana, manastira Sveti arhangeli do situacije u Zubinom Potoku, gde naš narod svakodnevno pretresaju, maltretiraju, tuku, hapse, ruše im kuće i vikendice.

- Oni koji treba da štite pravo i bezbednost svih građana izazivaju opasnost i ugrožavaju bezbednost - zaključuje Gogić.