SVE ŠTO RADE ZAPADNE ZEMLJE NA KOSMETU JE CIVILIZACIJSKA SRAMOTA Vučić zagrmeo: Pisaću Ruteu zbog mosta na Ibru

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar VUčić na pitanje "Novosti" da prokomentariše nereagovanje međunarodne zajednice na sve ono što se dešava našim sunarodnicima na Kosovu i Metohiji, od mučki prebijanja Srbina do otvaranja mosta na Ibru kaže da je sve to što rade civilizacijska sramota.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

- Sve što rade zapadne zemlje na Kosovu i Metohiji je civilizacijska sramota. Oni moraju u ovom trenutku politički da opravdaju svoja zlodela iz '99 i 2008. godine, i svoje pogrešne odluke i na silui da guraju Kosovo u nezavisnost po svaku cenu. I ne interesuje ih kakav je položaj Srba, ne interesuje ih kako je pretučen Nenad Rašković. Albanci su im ispričali kako ga je Srbin pretukao. Naravno da su lagali. Nisu mnogo ni zainteresovani. Prvi dan su rekli da su te slike strašne, a onda su ućutali. To oko mosta na Ibru, nikada nije bilo moguće da se dozvoli bez saglasnosti srpskih gradonačelnika na severu, posebno srpskog gradonačelnika Severne Mitrovice. Danas mogu i to. I to radi turčin, komandant Kfora, ja ću uskoro da pišem Marku Ruteu. I ne verujem da će se oglasiti na moje pismo i da će prihvatiti moju molbu da se to ne čini. To ću danas ili sutra da mu pošaljem kao pismo - kaže Vučić i dodaje da će se boriti za naš narod na Kosmetu na svakom mestu.

- Za mene je to velika sramota i veliko razočaranje, ali nam i to govori neke druge stvari, da je nervoza ušla u njihove redove, da ne znaju kako da primoraju Srbiju da prihvati nezavisnost Kosova. A mi ćemo da gledamo kako da pomognemo našem narodu. Velika sramota za Evropu i ceo svet, da prihvata progon ne samo pravoslavnog i hrišćanskog jednog naroda, već i progon jednog naroda sa svog ognjišta, svakodnevno maltretiranje, šikaniranje, rušenje kuća, do svega drugog.