Politika

"GENERAL MLADIĆ JE DEFAKTO NA SAMRTI" Vučić o licemerju Haga i Zapada: Nije to baš ona civilizacija o kojoj su nam pričali tolike godine

В.Н.

18. 08. 2026. u 11:28

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PREDSEDNIK Srbije Aleksadnar Vučić je tokom današnjeg obraćanja posle obilaska radova na GAK-u I Tiršovi 2, pomenuo i genrala Ratka Mladića.

ГЕНЕРАЛ МЛАДИЋ ЈЕ ДЕФАКТО НА САМРТИ Вучић о лицемерју Хага и Запада: Није то баш она цивилизација о којој су нам причали толике године

Peter Dejong / AFP / Profimedia

Predsednik je govorio o licemerju EU i Zapada i o tome kako tretiraju srpski narod.

- Mogu da vam otkrijem, žao mi je zbog porodice, ali porodica to zna. Postoji deo humanog odnosa prema ljudima. General Mladić je defako na samrti. Da li je ostalo nedelju ili pet nedelja svejedno je... Kao što su čekali Pavkovića, čekali da dođe dve nedelje pred smrt i onda ga pustili da makar dođe u svoju zemlju da umre, tamo gde je živeo i za šta se borio... To nema veze ni sa njihovim presudama ni šta ko misli. Kod generala Mladića to samo ima veze sa humanim odnosom prema čoveku. Zašto se tako ponašaju i zašto to rade, ništa ne razumem da budem iksren. Nije to baš ona civilizacija o kojoj su nam pričali tolike godine i decenije - rekao je Vučić.

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