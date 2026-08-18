Politika

VUČIĆ O NOVIM PRETNJAMA BLOKADERA: Već su isplanirali i zeca i ražanj, a da ni motku nisu isekli, a kamoli zeca uhvatili

В.Н.

18. 08. 2026. u 11:16

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja medijima nakon obilaksa radova na GAK-u i Tiršovi 2, odgovorio i na pitanje o novim jezivim pretnjama bloakdera.

ВУЧИЋ О НОВИМ ПРЕТЊАМА БЛОКАДЕРА: Већ су испланирали и зеца и ражањ, а да ни мотку нису исекли, а камоли зеца ухватили

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ nr

Na pitanje novinara o podršci Biljane Stojković jezivim pretnjama blokaderima o tome kako sve građane Srbije treba "prskati totalom" Vučić kaže:

- Što se tiče gospođe Stojković, sramota me da to komentarišem... Verujem da ćemo kao ljudi da se ujedinimo. Imate tih ostrašćenih političara sa kojima je to nemoguće. Ja samnegde uprkos svim udarcima, verujem da će naša pobeda biti ubedljivija od one koju očekuju. Mislim da su već isplanirali i zeca i ražanj, a da ni motku nisu isekli, a kamoli zeca uhvatili. To što govore šta će da nam rade posle izbora... Moja stara majka je govorila "prvo sine skoči, pa reci hop". Ne mogu išta da kažem, ali mi ćemo da pružimo ruku i onima koji bi na našim pokolenjima da svete i koji ne razumeju ništa, jer sam siguran da građani Srbije znaju šta je država - kazao je Vučić.

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