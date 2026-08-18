ISPOVEST PEPA GVARDIOLE: "Razveo sam se od najlepše žene na svetu"

Privatni pakao legendarnog trenera, svađe u svlačionici i suze pred igračima...

AP Photo/Dave Thompson

Fudbalski svet potresla je intimna i do sada neviđena ispovest jednog od najvećih trenera svih vremena. Sutra u Velikoj Britaniji premijerno izlazi dokumentarna serija "Prelepa opsesija", koja prati poslednje sezone Pepa Gvardiole na klupi Mančester sitija, a detalji koji su procureli ostavili su javnost u neverici.

U centru pažnje nije samo fudbal, već potpuni emocionalni slom čoveka koji je osvojio sve. Gvardiola je po prvi put javno priznao da je krah njegovog braka sa Kristinom Serom bio glavni uzrok njegove promene ponašanja, nervoze i konačnog odlaska sa "Etihada".

Najpotresnija scena serijala odvija se u svlačionici Juventusa nakon poraza u Ligi šampiona pre dve sezone. Vidno slomljen, Gvardiola je pred igračima ogolio dušu:

– Razveo sam se od najlepše žene na planeti, moje supruge, sada već bivše supruge. Volim je neverovatno, ali izgubili smo strast. Da li je volim? Da, apsolutno. Da li ona voli mene? Da, ali strasti više nema – rekao je Pep šokiranim fudbalerima, objašnjavajući da je on postao "problem" koji više ne želi da opterećuje ekipu.

Njegov najbliži saradnik, Manel Estiarte, otkriva da su igrači mesecima bili zabrinuti jer je Pep bio "drugačiji, tužan i nervozan", a niko nije znao pravu istinu dok im se sam nije obratio u Torinu.

Dokumentarac ne štedi nikoga, pa tako prikazuje i žestoke sukobe unutar "mašinerije" Sitija. Zabeležena je brutalna svađa sa kapitenom Kajlom Vokerom na Enfildu u decembru 2024. godine. Kada je Pep prozvao Vokera za grešku, defanzivac je odbrusio: "U svakom j***nom sastanku moje ime se pominje!", na šta mu je Gvardiola odgovorio: "Možda zato što si kapiten", uz Vokerov povratni udarac: "Nisi ni hteo da ja budem kapiten".

Nije bio pošteđen ni Erling Haland. Nakon prvog poluvremena finala FA kupa, Gvardiola ga je sasekao pred svima:

– Gde je tvoj kvalitet? Gde su utrčavanja? Volim te kao otac, Erling, ali pokaži mi da želiš pobedu!

Posebno jezivo zvuče Pepove pretnje igračima nakon poraza od Leverkuzena:

– Živim svoj život, svoj razvod, moju daleku porodicu i sve ostalo zbog vas! A šta mi vraćate? Ako vidim ijedno tužno lice zbog mojih odluka do kraja sezone – ubiću vas. Momci, ubiću vas!

Gvardiola je priznao da je nakon poraza od PSŽ-a gubio apetit, san i želju za pićem. Dokumentarac se završava scenom u kojoj Pep u suzama snima oproštajnu poruku za navijače i medije.

On je takođe bacio novo svetlo na odluku da ne preuzme klupu reprezentacije Italije, što se dugo spekulisalo.

– Moram da sredim mnogo stvari u privatnom životu. Profesionalno, moram ponovo da pronađem sebe. Želim samo da sedim i gledam kako vreme prolazi. Na katalonskom kažemo "badar" (gledati u prazno) – to je upravo ono što ću raditi – zaključio je Gvardiola.