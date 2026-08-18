"ŽELIM IM SVU SREĆU... SVAKO IMA PRAVO DA BIRA SVOJ POLITIČKI PUT" Predsednik o najavi SPS da izlaze samostalno na izbore

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom obilaska radova na GAK-u i Tiršovi 2, odgovorio i na pitanje novinara kako komentariše najavu SPS da će samostalno izaći na izbore.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

- Ja nemam pravo da se mešam u unutrašnje stvari drugih političkih partija. Ne vidim razlog za bilo kakvu dramu, pogotovo zato što je neko doneo odluku da samostalno izađe na izbore. Želim im svu sreću, mi ćemo se boriti da ih pobedimo, kao i sve druge. Svako ima pravo da bira svoj politički put. Oni su što se parlamentarnih izbora tiče uvek izlazili samostalno, nije to neka novina i ne vidim zašto bismo mi imali nešto protiv. I kada smo razgovarali ranije, kada smo imali bliži ili zajednički pristup, uvek smo se dvoumili da li da idemo zajedno ili odvojeno, kako može da se privuče više glasova. Ovog puta nije reč o tome, da budem sasvim otvoren. Mi nismo takozvana studentska lista bez studenata, da ljudima zabranjujemo da izlaze na izbore ili da vršimo bilo kakav pritisak. To je jedna demokratska utakmica i svi su dobrodošli - kaže Vučić i dodaje:

- Ja nisam saglasan da je Branko Ružić preuzeo tu partiju, onoliko kolkiko je imao uticaj pre godinu dana ima i danas, samo su oni vešto igrali tu igru, lažnih komisija, staturtarnih, ovakvih, onakvih, kako bi uvek mogli da budu neka vrsta nekog ko će jednog dana da se opredeli za jednu ili drugu stranu.

Predsednik kaže i da vodi drigačiju politiku.

- Ja vodim drugačiju politiku, moja politika je zanovana na opredeljenjima, sadržajima, a ne na tome kako biti na vlasti. Ja ne želim da budem na vlasti a da moram da imam blokaderske principe ili da sarađujem sa njima. Ne želim da vodim politiku u kojoj će svako drugačije mišljenje da bude zabranjeno - rekao je on.