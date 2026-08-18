VRAĆAJU SE LEKARI I SESTRE IZ INOSTRANSTVA: Ministar Lončar otkrio da je oko 400 njih već stiglo u Srbiju

MINISTAR zdravlja Srbije, Zlatibor Lončar, izjavio je danas da se oko 400 lekara i medicinskih sestara vratilo iz inostranstva da rade u Srbiji.

Foto printskrin TV Pink

- U petak se vraća njih 12 i to će biti već 400 lekara i sestara iz inostranstva - rekao je Lončar tokom obilaska radova na sanaciji Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije sa predsednikom Srbije, Aleksandrom Vučićem.

Vučić je rekao da se sve više lekara i medicinskih sestara vraća iz inostranstva.

- Odnekud možemo to da pratimo, odnekud ne, ali vidim kako to ide iz Austrije i Nemačke. Imate ljude koji su ulagali u privatne biznise, zakup pekara, poslastičarnica... Ne mogu više da plaćaju tako visoku cenu komunalnih troškova, gasa, svega drugog. Biznis im se ne isplati i polako gledaju da se vraćaju i da novac koji su tamo ulagali da se vraća ulažu ovde jer su i dalje značajno niži troškovi ulaganja i plata zaposlenih... Tako da su to dobre vesti - rekao je Vučić.

Naveo je da, s druge strane, nije dobro to što nam je prirodni priraštaj mali i dodao da je to problem cele Evrope.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Lončar objasnio Ćuti: Kad spominjete Aleksandra Vučiča trebalo bi da ustanete!