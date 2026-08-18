VRAĆAJU SE LEKARI I SESTRE IZ INOSTRANSTVA: Ministar Lončar otkrio da je oko 400 njih već stiglo u Srbiju
MINISTAR zdravlja Srbije, Zlatibor Lončar, izjavio je danas da se oko 400 lekara i medicinskih sestara vratilo iz inostranstva da rade u Srbiji.
- U petak se vraća njih 12 i to će biti već 400 lekara i sestara iz inostranstva - rekao je Lončar tokom obilaska radova na sanaciji Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije sa predsednikom Srbije, Aleksandrom Vučićem.
Vučić je rekao da se sve više lekara i medicinskih sestara vraća iz inostranstva.
- Odnekud možemo to da pratimo, odnekud ne, ali vidim kako to ide iz Austrije i Nemačke. Imate ljude koji su ulagali u privatne biznise, zakup pekara, poslastičarnica... Ne mogu više da plaćaju tako visoku cenu komunalnih troškova, gasa, svega drugog. Biznis im se ne isplati i polako gledaju da se vraćaju i da novac koji su tamo ulagali da se vraća ulažu ovde jer su i dalje značajno niži troškovi ulaganja i plata zaposlenih... Tako da su to dobre vesti - rekao je Vučić.
Naveo je da, s druge strane, nije dobro to što nam je prirodni priraštaj mali i dodao da je to problem cele Evrope.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: Lončar objasnio Ćuti: Kad spominjete Aleksandra Vučiča trebalo bi da ustanete!
Preporučujemo
PREDSEDNIK PODELIO RADOSNE VESTI: Prvi put da imamo trend rasta, umesto pada (VIDEO)
18. 08. 2026. u 10:29
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SAMOUBILAČKA TAKTIKA ZELENSKOG: Ukrajinska vojska šalje vojnike u „mesne juriše“ na Zaporoškom pravcu, trpe jezive gubitke
ORUŽANE snage Ukrajine izvode „mesne juriše“ na spoju Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti i pritom trpe velike gubitke, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.
17. 08. 2026. u 08:31
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
KRVAVA SVADBA: Umro posle tuče u Vadovicama, izgubio svest nakon što ga je policija savladala - nije bio pozvan na veselje
PREMA saopštenju policije, 38-godišnjak se pojavio na svadbi iako nije bio pozvan, ali je bio gost hotela u kojem je proslava održavana.
17. 08. 2026. u 17:00
Komentari (0)