VUČIĆ SAOPŠTIO: "Tiršova 2" će biti najveća bolnica za decu u jugoistočnoj Evropi sa najmodernijom opremom (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom obilaksa radova na Univerzitetskoj dečijoj klinici "Tiršova 2" izjavio da je zadovoljan kako teku radovi, i da je najvažnije da ne kasne.
Predsednik je dodao da nema šta lepše da traži od 65 hiljada kvadrata za svu decu Srbije.
- Šta ćete lepše nego kada vidite porodilište malopre i sada kada vidite "Tiršovu 2" najveću bolnicu za decu u jugoistočnoj Evropi, najmodernije opremljenu. Imamo dobre lekare, vredne ljude. Viće zaštita dece mnogo bolja. Srećan sam i ovo sa lekovima što ide dobro - rekao je Vučić.
Presednik je posle dodao i to da je srećan što zna da će svako dete da dobije najbolju moguću zaštitu i lečenje u najboljim mogućim uslovima u jugoistočnoj Evropi.
Preporučujemo
PREDSEDNIK PODELIO RADOSNE VESTI: Prvi put da imamo trend rasta, umesto pada (VIDEO)
18. 08. 2026. u 10:29
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SAMOUBILAČKA TAKTIKA ZELENSKOG: Ukrajinska vojska šalje vojnike u „mesne juriše“ na Zaporoškom pravcu, trpe jezive gubitke
ORUŽANE snage Ukrajine izvode „mesne juriše“ na spoju Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti i pritom trpe velike gubitke, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.
17. 08. 2026. u 08:31
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
KRVAVA SVADBA: Umro posle tuče u Vadovicama, izgubio svest nakon što ga je policija savladala - nije bio pozvan na veselje
PREMA saopštenju policije, 38-godišnjak se pojavio na svadbi iako nije bio pozvan, ali je bio gost hotela u kojem je proslava održavana.
17. 08. 2026. u 17:00
Komentari (0)