Politika

VUČIĆ SAOPŠTIO: "Tiršova 2" će biti najveća bolnica za decu u jugoistočnoj Evropi sa najmodernijom opremom (VIDEO)

В.Н.

18. 08. 2026. u 10:50

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom obilaksa radova na Univerzitetskoj dečijoj klinici "Tiršova 2" izjavio da je zadovoljan kako teku radovi, i da je najvažnije da ne kasne.

ВУЧИЋ САОПШТИО: Тиршова 2 ће бити највећа болница за децу у југоисточној Европи са најмодернијом опремом (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Predsednik je dodao da nema šta lepše da traži od 65 hiljada kvadrata za svu decu Srbije.

- Šta ćete lepše nego kada vidite porodilište malopre i sada kada vidite "Tiršovu 2" najveću bolnicu za decu u jugoistočnoj Evropi, najmodernije opremljenu. Imamo dobre lekare, vredne ljude. Viće zaštita dece mnogo bolja. Srećan sam i ovo sa lekovima što ide dobro - rekao je Vučić.

Presednik je posle dodao i to da je srećan što zna da će svako dete da dobije najbolju moguću zaštitu i lečenje u najboljim mogućim uslovima u jugoistočnoj Evropi.

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