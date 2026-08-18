"BIĆE NEUPOREDIVO BOLJI USLOVI" Vučić: Prva faza radova na Klinici za ginekologiju do kraja godine, druga do marta 2028.

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas je obišao radove na klinici za Ginekologiju i akušerstvo i Univerzitetske dečje klinike "Tiršova 2".

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

- Ovo ćemo da probamo sve da završimo do najkasnije do Nove godine, da opremimo, da završimo sve do januara. Biće neuporedivo bolji uslovi za trudnice odmah, za bebe. A drugu fazu da završimo do marta 2028 - rekao je predsednik obilazeći radove na sanaciji GAK Višegradska.

On je objasnio da bolnica nije obnavljana 63 godine pre ove sanacije na kojoj se sada radi.

Predstavnici izvođača radova su tokom obilaska rekli predsedniku Vučiću da će gledati da do kraja 2027. godine završe sve, na šta je predsednik rekao da bi to bilo fantastično.

Kako su mu preneli izvođači radova, do sada je završeno 60 odsto radova u prvoj fazi i do kraja oktobra moglo bi da se završi. Predsednik je podsetio da je Klinika građena od 1946. do 1963. godine i da je prošlo 63 godine bez ozbiljne obnove.

Vučić je dodao da će u Tiršovoj oprema koštati 30 do 40 miliona, a ministar za javna ulaganja Darko Glišić istakao je da je deo opreme već nabavljen, a da će nedostajući deo opreme koštati 20-25 miliona.

Vučić je istakao da ćemo konačno imati porodilište u Beogradu koje je čisto, uredno i lepo.

- Da svaka majka poželi ponovo da dođe u to porodilište. Kada budemo uradili na Bežanijskoj kosi, u stvari, kada budemo prebacili iz Narodnog fronta bolnicu, onda ćemo da imamo sva porodilišta u Beogradu urađena i uređena. Za Niško porodilište mora narednih dana da se ide u javnu nabavku i da krenemo da radimo. Time ćemo da pokrijemo i jug i istok Srbije ceo i onda nam ostaje sve ono što možemo da napravimo u Vojvodini. U Novom Sadu je to u redu, ali u drugim mestima nije. I u Kragujevcu, ali i u mnogim drugim mestima moramo da pravimo lepša porodilišta - naveo je Vučić.