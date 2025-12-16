Politika

OVO JE RADOMIR KURTIĆ: BIA obavestila Vučića o njegovoj sumnjivoj smrti u Moskvi (FOTO)

В.Н.

16. 12. 2025. u 13:03

JAVNOST u Srbiji potresla je vest o smrti predstavnika Jugoimport SDPR Radomira Kurtića.

ОВО ЈЕ РАДОМИР КУРТИЋ: БИА обавестила Вучића о његовој сумњивој смрти у Москви (ФОТО)

Foto: Društvene mreže

Vojne službe bezbednosti i BIA dostavile su predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću izveštaj o smrti Kurtića, koja se dogodila pod za sada nerazjašnjenim okolnostima.

Kako se navodi, smrt je nastupila 17. novembra 2025, na ulici u Moskvi, a srpske vlasti su, sve do danas, čekale forenzičke izveštaje ruskih vlasti, koje, do danas, nisu dobile.

Radomir Kurtić je u Moskvi bio u drugom mandatu kao predstavnik Jugoimport SDPR. 

Komisija Jugoimport SDPR obišla je kancelarije u Moskvi i tom prilikom ustanovila da nedostaje veći broj dokumenata, kao i hard diskovi sa računara.

Foto: Društvene mreže

Istražni organi Ruske Federacije nisu dostavili nikakve zvanične informacije o događaju ambasadi Republike Srbije i predstavništvu Jugoimport SDPR u Moskvi, kao ni bezbednosnim službama u Republici Srbiji.

- Predsednik Republike Srbije je, na sastanku predstavnicima službi bezbednosti, i Jugoimport SDPR saopštio da ne smemo nikoga da krivimo dok ne dobijemo čvrste dokaze za to, ali da zahtevamo dobijanje svih neophodnih informacija od predstavnika ruske države i ruske državne bezbednosti - piše Blic.

