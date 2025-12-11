PREDSEDNIK Aleksandar Vučić gost je u Jutru na TV Prva u studiju u Nišu.

Foto: Printskrin

Vučić iz Niša govori o svim aktuelnim temama.

Govoreći o izborima u Sečnju, predsednik je kazao da je SNS dobio 23 glasa više, a blokaderska lista 5.

- Mi smo dobili 71 posto, blokaderi 22 posto glasova - rekao je predsednik.

Rekao je da nisu svi ljudi striktno opredeljenji.

- Za mene je ovo važan signal, govori o poverenju naroda. Imaćemo još jedne izbore u Jarkovcu. Jasno mi je šta se dešava, dolazi do polarizacije scene. Nama ostaje da radimo, da vidimo šta možemo da učinimo za ljude u Sečnju - rekao je.

Vučić je kazao da na niškom aerdodromu treba da rade još jednu fazu.

- Oko 100 miliona evra dodatnih je to. Niški aerdorom je bolje pozicioniran od beogradskog. Gledaćemo da ga podižemo dalje. Danas je veliki dan za nas. Dve kompanije iz Evropske unije. Godine 2012. prosečna plata u Nišu je bila 312 evra, danas je 900 evra. Danas imamo 10 ili 11 fabrika u čijem dolaženju sam učestvovao. Sa Aristonom sam imao tri susreta u Dalasu, četiri u Srbiji. Morate da pomognete subvencijama, pružite pažnju. Zašto je ta fabrika važna? Važna je zbog grada, opštine. Bez fabrika nema života - naveo je predsednik.

Vučić ističe da misli da postoje ljudi koji su razumni.

- Nemojte da smetne sa uma da je Niš dobio auto-put, Niš se nalazi na raskrsnici puteva. Pare iz Beograda i drugih razvijenijih delova idu u Niš. Sada novac dolazi u Niš. Istina je da zbog milion stvari najviše novca ostaje u Beogradu. Gledamo da uzmemo i damo u nerazvijena područja. Gradićemo stadion u Čairu, 15.000 gledalaca. Biće lepotica, veći od leskovačkog i zaječarskog - rekao je predsednik.

Rekao je da sutra ide u Gadžin Han.

O NIS-u

- Građani do sada nisu osetili, u nekom trenutku će osetiti, onog sekunda kada banka prekinu platni promet sa NIS-om. Ljudima će biti potrebno da 40-50 kilometara putuju da toče gorivo. Mi ćemo to rešiti 15. januara, a izdržaćemo valjda mesec dana. Verujem da ćemo na kraju krajeva uspeti da rešimo.

- Mi imamo timove koji rade, uvozimo derivate. Mislim da uskoro ističu operativne rezerve NIS-a. Pod rizikom smo velikim, pratićemo, radićemo dan za danom. Ukoliko Rusi ne reše stvari do 15. januara, uzećemo stavr u svoje ruke. Rusi žele da ostanu tu, nije u pitanju novac, to je politička stvar.Time misle da je to važno sredstvo uticaja u regionu, ne samo u Srbiji. Ono što se nadam da će razumeti da Srbija ne može da NIS-a i da smo se žrtvovali. Nemojte da smetnete s uma da mi 8-9 meseci imamo najavu sankcija. Sve što su tražili smo uradili, više nego korektno smo se držali. Ne znam šta je smisao. Srbija će ako bude primorana platiti veoma visoku cenu, imamo novac. Srbija ima mnogo više nego ljude misle. Smejali su mi se kada sam proveravao koliko ima goriva, da li ima dovoljno. U takvim vremenima živimo da nikada ne znate šta nas sutra čeka.

Kaže da će uskoro krenuti u nabavku gasa.

Rekao je da ga dugoročno gledano brine struja.

- Nama je potrebna jedna nuklearka ili dve takozvane male nuklearke. Moramo da gledamo budućnost. Računajte da nam potrebno 10 godina da se igradi - kazao je.

Vučić je kazao da ne zna da li će biti otvoren Klaster 3.

- Hrvatska učini sve na lukaviji način, rade iza zatvorenih vrata sve. Ja da se njima dodvoravam, ne mogu da budem tako jadan. Na svakom mestu rade sve protiv Srbije i srpskog naroda.

O naoružavanju Hrvatske, Vučić kaže:

- Sada oni ne zveckaju oružjem. Leopard 2 trofi jeste najbolji tenk na svetu. Ja im čestitam na tome, 44 tenka u pitanju. Ja danas ne bih kupio toliko tenkova. Kupovao bih nešto drugo. Moje je samo pitanje za šta se spremaju? Ne verujem da se spremaju da napadnu Austriju. Svaka čast, ulažu ogroman novac. Uveli su i vojni rok pre. Uradićemo i mi to brzo.

O izborima kaže:

- Kako se sprema za premijera? Idem na visinske priprema na Zlatibor. Ustav neće biti promenjen, predsednik će da bude neko drugi. Ja uopšte nisam rekao da ću da se kandidujem za premijera. Pa kako ću ja još da vladam kada sam najgori, a vas narod toliko voli. Što brinete onda? Ili sami znate koliko lažete. Bedni, povareni trikovi, pa koga prevare.

Rekao je da će posle otvaranja fabrike, prošetati Nišem. Podsetio je na nemile događaje u Nišu i rekao da to više ne sme da se ponovi.

- Evo šta ste uradili u Medijani, kažite šta ste uradili? Koliko su investitora doveli. Ja odem u Davos, jedini koji ide da sluša sve, i da ljudima kažem dođite u Srbiju. Ariston sam doveo iz Davosa, na moje ime i moj ugled su došli u Niš. Znaju da kradu toalet papir u Skupštini, ali ne i da dovedu investitore. Kada se stvari racionalizuju, onda to ljudi vide sve drugačije. Jesu nekada Nišlije mislile da ljudi mogu da idu besplatno prevozom i da dobijaju besplatne udžbenike.

Najavio je važan sastanak vezano za vojsku sutra u Nišu.

O najavama da će Tužilaštvo za organizovani kriminal da optuži njega za Generalštab, Vučić kaže:

- Ne znam, čuo sam da je Informer objavio. Nemam tu informaciju. Ja se tome najiskrenije radujem. Bilo bi fer da tu optužnicu podignu protiv mene. Lepo, nemojte da lažete, podignite odmah protiv mene. Meni će to da bude kruna karijere. Moja nada najveća je da moje nasleđe bude ovo što smo uradili i izaradili, da možemo da sačuvamo mir, da možemo da napredujemo. Meni je preostalo samo to da se vidi i formalno pravno kako sam bio progonjen, zato što sam radio u nemogućim usloivima. Svakome sam kriv za sve. Kriv sam i za prečku Peđe Mijatovića. Mijatović je bio duhovit, on mi je poslao poruku, kaže - ja se sve ove godine pitam, kako je lopta završila na prečki. Sad sam našao rešenje. Kriv sam i za Obradovića, bio sam kriv Zvezdinim navijačima kada sam pomagao da dođe u Partizan, a jesam. Jer su govorili to Vučić hoće da Partizan bude uspešniji od Zvezde, da bi dobio izbore. Kriv sam i da je namerno Zvezda izgubila od Vojvodine. Ja se živ pojeo, zvao sam Terzića tri puta. Ma ne, ti si to namestio. Hoću da kažem kakve veze išta ima. Ovi se nisu šalili, stvarno mislili da sam ja kriv za superćelijsku oluju. Jedan biznismen iz Slovenije došao i kaže ima mnogo prijatelja ovde, oni su uglavnom protiv mene. Zašto? Kažu – pa ne mogu da ga gledam, samo da to đubre više ne gledam. Morao sam da prođem kroz to da sam ubijao decu u majčinim rukama, i oni kao - baš je stativ. Sram vas bilo, lažovi bedni. Nizašta se nisu izvinuli, niti je meni to potrebno. Zato bih ja voleo da me gone za Generalštab, jer mislim da je to jedan izuzetan projekat za celu Srbiju. Njih najviše brine što znaju da bih sudio ja njima, a ne oni meni. To bi bilo najzanimljivije suđenje u istoriji Srbije. Učiniću sve, ako podignu protiv nas 5,6, sve ostale ću da pomilujem, neka bude samo protiv mene. Evo me, spreman, dolazim gde kažete. Sudiće nam srpski narod svima zajedno - poručio je.