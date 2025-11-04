VUČIĆ O IZJAVI RADEVA O OPASNOSTI OD "SRPSKOG SVETA": Moraju da opravdaju budući vojni savez, ali to je zasnovano na lažima

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraćajući se iz Brisela osvrnuo se i na izjavu o izjavi bugarskog predsednika Rumena Radeva da "doktrina srpskog sveta" ugrožava stabilnost zapadnog Balkana.

- Što se tiče Bugarske, njima je izborna kampanja, ja ih razumem. Izmislili su sintagmu srpski svet, možda oni imaju bugarsk isvet. Mi to nemamo kao doktrinu, ni kao politku, nikada u životu to nisam izgovorio. Ali je to njima odgovaralo, jer su od toga pravili bauk i da mi svoju antirspku politiku morali da pravdaju. Nikada to lično nikada nisam izgovorio. Zato što moraju da opravdaju Hrvati, Tirana i Priština vojni savez i Sofija moguće u budućnosti, zapšto prave vojni savez, a koji je zasnovan na lažima - rekao je Vučić.