VUČIĆ O NAPADIMA IZ CRNE GORE: Zašto ne kažete da vam je tako naređeno iz Brisela, već lažete da je Vučić kriv?

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je o napadima iz Crne Gore i optužbama da je on kriv za proteste protiv Turaka.

Foto: Novosti/Profimedia

- Šokiran sam što iz Crne Gore ćute na kontinuiranu kampanju protiv Srbije samo da bi se dodvorili Hrvatskoj. Idu do mere ponižavanja dostojanstva - sve mora da bude Srbija i Vučić kriva. Kakve veze ja imam sa turskim državljanima? To rade jer su dobili naređenje iz Brisela da ukinu bezvizni režim sa Turskom. Ja Erdoganu govorim u lice šta mislim; ne sviđa mi se naoružavanje Prištine. On je veliki lider i u tome nema sumnje. Moje pitanje je: zašto ne kažete da vam je naređeno iz Brisela, već lažete da je Vučić kriv? Nije vas sramota da rušite odnose sa Srbijom. Kriv sam možda što ponekad vole da imaju slobodu da kažu šta misle i urade drugačije od onoga što dobiju na mejl - rekao je Vučić.