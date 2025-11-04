VUČIĆ O NAPADIMA IZ CRNE GORE: Zašto ne kažete da vam je tako naređeno iz Brisela, već lažete da je Vučić kriv?
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je o napadima iz Crne Gore i optužbama da je on kriv za proteste protiv Turaka.
- Šokiran sam što iz Crne Gore ćute na kontinuiranu kampanju protiv Srbije samo da bi se dodvorili Hrvatskoj. Idu do mere ponižavanja dostojanstva - sve mora da bude Srbija i Vučić kriva. Kakve veze ja imam sa turskim državljanima? To rade jer su dobili naređenje iz Brisela da ukinu bezvizni režim sa Turskom. Ja Erdoganu govorim u lice šta mislim; ne sviđa mi se naoružavanje Prištine. On je veliki lider i u tome nema sumnje. Moje pitanje je: zašto ne kažete da vam je naređeno iz Brisela, već lažete da je Vučić kriv? Nije vas sramota da rušite odnose sa Srbijom. Kriv sam možda što ponekad vole da imaju slobodu da kažu šta misle i urade drugačije od onoga što dobiju na mejl - rekao je Vučić.
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
ACA UDARIO NA NEDU: Rodila se u TRI grada - ona je medicinski fenomen!
PEVAČ Aca Lukas ponovo je izazvao veliku pažnju javnosti kada je gostovao u podkastu „B-13“ kod makedonskog šoumena Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13, i žestoko kritikovao pevačicu Nedu Ukraden. U svom prepoznatljivom stilu, bez dlake na jeziku, Lukas je komentarisao, kako tvrdi, „višestruki identitet“ svoje koleginice.
04. 11. 2025. u 12:33
