VIJORI SE SRPSKA TROBOJKA UZ PESMU “LAZARICA”: Pešaci sa Kosova i Metohije nastavljaju ka Novom Sadu (VIDEO)

GRUPA od 60 Srba koji se krenuli put Novog Sada na veliki narodni skup protiv blokada, rano jutros je nastavila svoj put od Ljiga ka Lazarevcu.

Foto: Novosti

Uz put se vijori srpska trobojka, a heroji sa Kosova i Metohije pevaju “Lazaricu” dok koračaju ka svom cilju.

Iako im danas vremenske prilike ne idu na ruku, ne odustaju od svog pohoda i svakoga dana gaze desetine kilometara.

Sa Srbima iz Gračanice, Kosovskog Pomoravlja, Kosovske Mitrovice, Leposavića, Zubinog Potoka, Zvečana su i sunarodnici iz Raške, Kraljeva, Ljiga, Lučana, Gornjeg Milanovca…

Jedno je izvesno - zajedno žele da pošalju poruku jedinstva i podrške državi Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučiću i poruče da Srbija ne sme da stane.