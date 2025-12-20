Crna Gora

NAJNOVIJI DETALJI TRAGEDIJE NA DURMITORU: Poznato je odakle su turisti od kojih je jedan poginuo

V.N.

20. 12. 2025. u 15:58 >> 15:59

TEŠKA nesreća dogodila se danas na žičari na Savinom kuku na Durmitoru kada je došlo do ispadanja stranih turista iz korpe, saopšteno je CdM-u.

Foto: Uprava policije Crne Gore

Prema prvim podacima, pišu Vijesti, poginuo je muškarac, dok je žena povređena, ali svesna i komunikativna.

Nesreća se dogodila oko 13 časova, kada je, prema nezvaničnim navodima proklizala korpa u kojoj su se nalazili dvoje turista iz Nemačke.

Prilikom proklizavanja poginuli turista ispao je iz korpe i pao na tlo, dok je povređeno lice ostalo zaglavljeno u korpi koja je prilikom proklizavanja udarila u korpu ispred.

Na mestu tragedije su spasilačke ekipe. Utvrđuje se kako je došlo do tragedije.

(Vijesti)

Uskoro opširnije

