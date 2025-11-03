UHAPŠEN VLADIMIR ŠTIMAC ZBOG POZIVANJA NA NASILNU PROMENU VLASTI

Kako nezvanično saznajemo, večeras su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili blokadera-nasilnika Vladimira Štimca koji je tokom celog dana, podstrekavao na nasilje ispred Skupštine Srbije, huškao nasilnike da napadnu tzv. Ćacilend i policijske službenike koji su obezbeđivali taj skup, sve sa namerom nasilnog svrgavanja legitimnih predstavnika vlasti.

Novosti

Štimac je u velikom broju objava na društvenim mrežama koje su dalje šerovane, postovao neartikulisane, histerične selfi - video snimke u kojima je pod velom podrške Dijani Hrki - majci momka nastradalog u padu nadstrešnice, pozivao građane da dođu ispred Skupštine Srbije spremni da se obračunaju sa ljudima iz "Ćacilenda" i da im j... majku...

U jednoj od video objava zabeleženo je i kako od uniformisanog pripadnika policije pretećim i histeričnim tonom zahteva da "spusti pušku".

Sve vreme tokom trajanja neprijavljenog skupa najbrutalnije je vređao policijske službenike nazivajući ih Vučićevim kriminalcima.

Sve ovo je, kako smatraju nadležni organi, dovelo do okupljanja građana ispred Skupštine, koji su motivisani Štimčevim pozivima napadali policijske službenike i građane u Ćacilendu, gađajući ih pirotehničkim sredstvima, staklenim flašama i kamenicama.

Kako smo saznali, usled ovoga je jedan policijski službenik zadobio tešku telesnu povredu u predelu potkolenice, a prouzrokovan je i požar na šatoru koji koriste učesnici skupa u Ćacilendu.

Štimac je, kako saznajemo, uhapšen zbog pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja i podstrekavanja na nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.