MINISTAR GLIŠIĆ U LJIGU DOČEKAO HEROJE SA KiM: Svaka čast junaci, tako se voli Srbija!

MINISTAR za javna ulaganja Darko Glišić večeras je u Ljigu dočekao Srbe sa Kosova i Metohije koji već peti dan pešače ka Novom Sadu kako bi se priključili velikom narodnom skupu protiv blokada. Sa njima rame uz rame pešače i sunarodnici iz Kraljeva, Milanovca, Raške, Lučana kako bi zajedno poslali poruku sloge i jedinstva.

Glišić im je poželeo srdačnu dobrodošlicu, zajedno sa preko 1.200 meštana ovog kraja koji su im priredili veličanstveni doček, uz pregršt emocija, zagrljaje, bakljadu, a po običaju nisu izostale pogača i so.

Pozdravljajući junake sa Kosova i Metohije, Glišić im je zahvalio što su uvek uz državu Srbiju, kao što je Srbija na čelu sa predsednikom Vučićem uvek uz svoj narod na KiM.

- Srbi sa Kosova i Metohije su prva linija odbrane, najčvršći bedem i krenuli su ne u marš protiv nekoga, već u marš slobode, u marš za Srbiju, za njen opstanak. U jedan marš za predsednika koga je narod izabrao. Da pokažu onima koji bi želeli dodatno da rasparčaju Srbiju da im neće uspeti. Svaka im čast, oni su stvarno pravi junaci.

Želim im puno sreće na putu do Novog Sada, a onda ćemo se okupiti pa pokazati koliko volimo Srbiju i koliko želimo da ona ostane i dalje nezavisna, slobodna i da i dalje narod bira predsednika kao što ga je i sada izabrao. Naši ljudi sa KiM su uzor, treba da budu svima uzor čestitosti, spremnosti da se žrtvuje za Srbiju.

Kada ih vidim, vidim da je ta prva linija nikad čvršća, nikad jača i nikad odlučnija da čuva Srbiju. Samo napred junaci i idemo dalje do pobede. Iz ove naše pobede rađa se sunce slobode - poručio je Glišić.

Srbin iz Gornjeg Kusca u Kosovskom Pomoravlju Milan Arsić, inače otac četvoro dece, zahvalio je u ime svojih sunarodnika na velelepnom dočeku i podršci koja im daje vetar u ledja.

- Krenuli smo u Novi Sad da podržimo predsednika Aleksandra Vučića. Stigli smo u Ljig i hvala na prelepo dočeku večeras. Danas je put bio veoma dobar, gradjani su nam pružali podršku i moral. Tu smo uz predsednika Aleksandra Vučića i mnogo nam znači što pruža podršku ljudima na Kosovu i Metohiji. Uz Božju pomoć, stići ćemo do cilja - rekao je Arsić.

Uz ovacije srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, državi Srbiji, heroji sa KiM ovim su završili svoju današnju rutu i otišli na zasluženi odmor i saniranje povreda koje nastaju nakon više od stotinu predjenih kilometara.