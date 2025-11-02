BLOKADERI NAPALI SRBE KOJI PEŠAČE SA KIM: Vučić o sramnom napadu zgubidana

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je to što su blokaderi u Mrčajevcima napali na Srbe koji pešače sa KiM ka Novom Sadum

Foto: Tanjug/Vladimir Sporcic/Novosti

- Videli ste juče da su napali ove divne dečake sa KiM, nisu napadali pristalice Sulejmana Ugljanina i ne treba da ih napadaju. Napali su Srbe sa KiM, njih troje, četvoro u Mrčajevcima i kažu "štitite sina Muslijijevog". Moj otac je Anđelko Vučić, sram vas bilo bednici bedni. Ustaše su mu oca ubile, rođen je u selu između Svilajnca i Despotovca. - rekao je Vučić.