BLOKADERI NAPALI SRBE KOJI PEŠAČE SA KIM: Vučić o sramnom napadu zgubidana
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je to što su blokaderi u Mrčajevcima napali na Srbe koji pešače sa KiM ka Novom Sadum
- Videli ste juče da su napali ove divne dečake sa KiM, nisu napadali pristalice Sulejmana Ugljanina i ne treba da ih napadaju. Napali su Srbe sa KiM, njih troje, četvoro u Mrčajevcima i kažu "štitite sina Muslijijevog". Moj otac je Anđelko Vučić, sram vas bilo bednici bedni. Ustaše su mu oca ubile, rođen je u selu između Svilajnca i Despotovca. - rekao je Vučić.
