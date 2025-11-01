BAČULOV OSTAJE U BOLNICI: Požalio se na jednu stvar
KAKO prenose mediji, Bačulov se žalio na bol u grudima i otežano disanje, zbog čega je prebačen u Urgentni centar.
Blokader Miša Bačulov, koji je juče uhapšen, prebačen je danas u Urgentni centar nakon što mu je navodno pozlilo, a kako prenose mediji on je trenutno na pretragama.
Zbog toga što se žalio na bol u grudima i teško disanje, Bačulova doktori žele da podvrgnu detaljnijem pregledu, zbog čega će po svemu sudeći biti smešten na koronarno odeljenje u Urgnentnom centru gde će biti zadržan do daljeg.
(Informer)
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"TO NIJE GLUPOST, TO JE DNO!" Karleuša oštro o Cecinom potezu u Severnoj Makedoniji
PEVAČICA Jelena Karleuša oglasila se povodom postupka koleginice Svetlane Cece Ražnatović na koncertu u Severnoj Makedoniji.
01. 11. 2025. u 13:31
Komentari (0)