SKANDALOZNA IZJAVA BLOKADERKE: "Srpske zastave su kazne za nas!" (VIDEO)

PROFESORKA blokaderka i drugarica Dinka Gruhonjića Smiljana Milinkov širi antisrpsku ideologiju.

Smiljana Milinkov - profesorka blokaderka i drugarica Dinka Gruhonjića, pozvana je da za N1 komentariše godišnjicu pada nadstrešnice, a onda smo saznali blokadersku ANTISRPSKU IDEOLOGIJU: "Novi Sad je i pre 1. novembra 2024. bio grad koji je bio KAŽNjEN, BIO JE OKREČEN U BOJE SRPSKE ZASTAVE! Kao da imaju posebnu potrebu da kazne Novi Sad!"

"Novi Sad je i pre 1.… pic.twitter.com/AMDrtFYlBU — Detektor laži (@LaziDetektor) November 1, 2025