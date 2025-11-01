SKANDALOZNA IZJAVA BLOKADERKE: "Srpske zastave su kazne za nas!" (VIDEO)
PROFESORKA blokaderka i drugarica Dinka Gruhonjića Smiljana Milinkov širi antisrpsku ideologiju.
Smiljana Milinkov - profesorka blokaderka i drugarica Dinka Gruhonjića, pozvana je da za N1 komentariše godišnjicu pada nadstrešnice, a onda smo saznali blokadersku ANTISRPSKU IDEOLOGIJU: "Novi Sad je i pre 1. novembra 2024. bio grad koji je bio KAŽNjEN, BIO JE OKREČEN U BOJE SRPSKE ZASTAVE! Kao da imaju posebnu potrebu da kazne Novi Sad!"
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"TO NIJE GLUPOST, TO JE DNO!" Karleuša oštro o Cecinom potezu u Severnoj Makedoniji
PEVAČICA Jelena Karleuša oglasila se povodom postupka koleginice Svetlane Cece Ražnatović na koncertu u Severnoj Makedoniji.
01. 11. 2025. u 13:31
