"JEDNA KARIKATURA SE POREDI SA PREDSEDNIKOM VUČIĆEM" Dina Vučinić: Službe su radile svoj posao, hvala im na tome!

PREDSEDNICA Skupštine Grada Novog Sada Dina Vučinić izjavila je gostujući na Informer televiziji da je Miša Bačulov zapravo lažan heroj, kao i da je, kako je rekla, lud i glup ako je hteo da ugrozi svoj život.

Foto: Printscreen

-Miša Bačulov je odbornik u Skupštini Grada i nije se pojavio poslednje dve sednice. Verovatno je bio zauzet. Više puta sam rekla da je čovek skraćene pameti. Sad je došao do ideje ugrožavanja svog života. On je poprilično glup. Šta je hteo, da sutra umre? On je lažan heroj. Njegova odbornička grupa broji tri člana- kuma, ženu i njega. Katarina Bačulov je zaposlena u KCV. Kada je nadstrešnica pala, ona posle nekoliko minuta snima video i govori sledeće „Bavićemo se ovim slučajem“. On ovde kaže da je Katarina upoznata sa svim. Ovo je vrlo zabrinjavajuće na šta su spremni - rekla je Vučinić.

Vučinić je podsetila da sa jedne strane imamo ozbiljnog državnika kakav je Aleksandra Vučić, a sa druge strane jednog gradskog prevaranta, kao što je Bačulov.

- Da se jedna takva karikatura poredi sa Vučićem. To je bolestan scenario, to je pripremano nedeljama unazad. Taj čovek je bio ispred moje kuće. On je opasan. Ovakvi ljudi treba da budu iza rešetaka. Da se ne lažemo, njegovih pristalica nema. Grozim se šta bi sutra bilo. Konačno su službe uradile svoj posao, hvala im na tome. Verujem da će odgovor države sutra biti podjednako ozbiljan - rekla je Vučinić.

Bačulova supruga i svi njegovi treba da zahvale državi

-Kolona studenata je išla od Karlovaca ka Novom Sadu. Te festivalske scene smo videli i 1. februara, u Limanskom parku. To nikad neću zaboraviti- Spajdermen masira besplatno. Zanimljivo mi je postavljanje kreveta u Inđiji, na kojima niko nije spavao. Oni ni ne znaju ka kom cilju su krenuli. Ja živim u Petrovaradinu, malo trče, pa sednu u automobil. To je žalosno jer se sutra obeležava godinu dana od tragedija koja se desila u Novom Sadu. Oni na taj način žele da pokažu sebe da pokažu kao žrtve. Mislim da njegova supruga i svi njegovi danas treba da se pomole i zahvale države, jer bi ga njegovi sutra nagovorili da se otruje - rekla je Vučinić.

Želimo da nastavimo da živimo normalno

Vučinić je podsetila da se svim građanima Novog Sada 1. novembra prošle godine desio šok.

-Nama se svima desio šok. Ja sam posle pada nadstrešnice išla da dam krv. Mene je dočekala Mila Pajić, koja je urlala da dam ostavku. Tada smo svi bili u stanju šoka. Onda smo tada videli da su se službe bezbednosti poljuljale. Ja sam to videla i kada su se meni pojavili ispred kuće. Ja sam njima i tada rekla. Na Skupštini grada žena od Miše Bačulova je nekoliko puta htela da unese pirotehnička sredstva, nije ona uopšte naivna. Službe bezbednosti su se konsolidovale, ali i dalje imamo problem sa Tužilaštvom. Neki su počeli da govore da nema dela. Kako nema dela? To je snimak koji traje, gde kaže čovek da mu se nađe otrov, da se grči, da padne. Kako nema dela? Miša Bačulov je ispred Filozofskog fakulteta imao šipku, a oko nje obmotao zastavu Srbije. Mi smo već frustrirani. Građani kada ovo gledaju očekuju da oni budu iza rešetaka. Mi želimo da nastavimo da živimo. Žele ljudi da nastave da žive normalno. Sutra će isto naš život biti blokiran - navela je Vučinić.

(Dnevnik)

BONUS VIDEO:

ZAGRLjAJI I SUZE RADOSNICE U PRELjINI: 1.500 Čačana dočekalo heroje s KiM