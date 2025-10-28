Politika

NASTAVLJA SE RAT MEĐU BLOKADERIMA: "Savo Manojlović je parazit koji krade" (FOTO)

В. Н.

28. 10. 2025. u 08:34

SVAĐE među blokaderima se nastavljaju.

НАСТАВЉА СЕ РАТ МЕЂУ БЛОКАДЕРИМА: Саво Манојловић је паразит који краде (ФОТО)

Foto: Printskrin

Sada optužuju Savu Manojlovića, lidera pokreta "Kreni-promeni", da je parazit koji krade.  

- Zašto ekipo iz Kreni-Promeni pokušavate da svojatate komemorativni skup? Zašto snimke naših i zborskih akcija postavljate i indirektno predstavljate kao svoje akcije? Ako zaista nesebično podržavate, zašto stavljate svoj logo na pozivnicu - navodi se na blokaderskom profilu "Blokada Fon".

Na to se nadovezao blokader Nemanja Milošević.

- Kreni-Promeni to radi neprekidno, jako je ružno, ali baš ih briga, oni skupljaju poene. Drago mi je da je neki studentski nalog to primetio i jasno rekao - naveo je Milošević.

BONUS VIDEO: BLOKADER SRAMNO UDARIO NA PAVKOVIĆA: Zove ga zločincem, brani Albance i želi rušenje Vučića

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VENČALI SE ANA I RALE: LJubav je jača od svega - sudbonosno da izgovorili na dalekoj destinaciji

VENČALI SE ANA I RALE: Ljubav je jača od svega - sudbonosno "da" izgovorili na dalekoj destinaciji