NASTAVLJA SE RAT MEĐU BLOKADERIMA: "Savo Manojlović je parazit koji krade" (FOTO)

SVAĐE među blokaderima se nastavljaju.

Foto: Printskrin

Sada optužuju Savu Manojlovića, lidera pokreta "Kreni-promeni", da je parazit koji krade.

- Zašto ekipo iz Kreni-Promeni pokušavate da svojatate komemorativni skup? Zašto snimke naših i zborskih akcija postavljate i indirektno predstavljate kao svoje akcije? Ako zaista nesebično podržavate, zašto stavljate svoj logo na pozivnicu - navodi se na blokaderskom profilu "Blokada Fon".

Na to se nadovezao blokader Nemanja Milošević.

- Kreni-Promeni to radi neprekidno, jako je ružno, ali baš ih briga, oni skupljaju poene. Drago mi je da je neki studentski nalog to primetio i jasno rekao - naveo je Milošević.

BONUS VIDEO: BLOKADER SRAMNO UDARIO NA PAVKOVIĆA: Zove ga zločincem, brani Albance i želi rušenje Vučića