NASTAVLJA SE RAT MEĐU BLOKADERIMA: "Savo Manojlović je parazit koji krade" (FOTO)
SVAĐE među blokaderima se nastavljaju.
Sada optužuju Savu Manojlovića, lidera pokreta "Kreni-promeni", da je parazit koji krade.
- Zašto ekipo iz Kreni-Promeni pokušavate da svojatate komemorativni skup? Zašto snimke naših i zborskih akcija postavljate i indirektno predstavljate kao svoje akcije? Ako zaista nesebično podržavate, zašto stavljate svoj logo na pozivnicu - navodi se na blokaderskom profilu "Blokada Fon".
Na to se nadovezao blokader Nemanja Milošević.
- Kreni-Promeni to radi neprekidno, jako je ružno, ali baš ih briga, oni skupljaju poene. Drago mi je da je neki studentski nalog to primetio i jasno rekao - naveo je Milošević.
