Politika

"VERUJEM DA ĆE SARADNJA I DALJE JAČATI" Vučić primio u oproštajnu posetu ambasadora Bugarske Petka Dojkova

В.Н.

27. 10. 2025. u 13:57

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Republike Bugarske Petka Dojkova.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

"Imao sam čast da se oprostim od ambasadora Dojkova, kome sam zahvalio na izuzetnom doprinosu razvoju odnosa naših dveju zemalja tokom njegovog mandata.

Srbija i Bugarska imaju dugogodišnje prijateljske i dobrosusedske odnose, zasnovane na uzajamnom poverenju i zajedničkoj viziji regionalnog razvoja. Tokom njegovog mandata ostvarili smo značajne projekte u oblasti saobraćaja, energetike i kulture, koji doprinose jačanju naših ekonomskih i društvenih veza.

Verujem da će saradnja i dalje jačati, a ambasadoru želim mnogo uspeha u daljem radu i da, gde god bio, ostane iskren prijatelj Srbije", navedeno je na zvaničnom Instagram profilu predsednika.

 

