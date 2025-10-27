"VERUJEM DA ĆE SARADNJA I DALJE JAČATI" Vučić primio u oproštajnu posetu ambasadora Bugarske Petka Dojkova
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Republike Bugarske Petka Dojkova.
"Imao sam čast da se oprostim od ambasadora Dojkova, kome sam zahvalio na izuzetnom doprinosu razvoju odnosa naših dveju zemalja tokom njegovog mandata.
Srbija i Bugarska imaju dugogodišnje prijateljske i dobrosusedske odnose, zasnovane na uzajamnom poverenju i zajedničkoj viziji regionalnog razvoja. Tokom njegovog mandata ostvarili smo značajne projekte u oblasti saobraćaja, energetike i kulture, koji doprinose jačanju naših ekonomskih i društvenih veza.
Verujem da će saradnja i dalje jačati, a ambasadoru želim mnogo uspeha u daljem radu i da, gde god bio, ostane iskren prijatelj Srbije", navedeno je na zvaničnom Instagram profilu predsednika.
