NAJJEZIVIJA IZJAVA BLOKADERA KOJU STE ČULI: I Olja Bećković ostala šokirana (VIDEO)

BLOKADER plenumaš Dimitrije Radojević izjavio je u emisiji Utisak nedelje, govoreći o pucnjavi ispred Skupštine Srbije, da ne može da kaže šta se tačno desilo, ali da je on video snimak na inernetu kako terorista napadač na Ćacilend i upucani čovek razgovaraju pre incidenta.

Foto: Printscreen

Na ove izgovorene tvrdnje blokadera, šokirala se i voditeljka Olja Bećković i rekla da je taj snimak pogrešan, na šta je blokader nastavio da laže.

Odvratni nastup blokadera plenumaša Dimitrija Radojevića koji je prvo pokušao da laže, a onda mrtav ladan izgovorio:

“Treba ubijati ljude iz Ćacilenda, izmorili su nas svojim postojanjem”!

A blokaderska banda godinu dana teroriše celu Srbiju i nisu nikoga “izmorili”!