USTAŠLUK VOJVOĐANSKIH SEPARATISTA: Srbija je generator zla, moramo sprečiti rađanje novih Vučića!
KOLUMNISTA separatističkog portala Autonomija Pavle Radić izjavio je sinoć da se "Srbija još uvek nalazi u kovitlacu zla i dodao da je za napredak društva neophodno da se Srbija suoči sa ideologijom koja je dovela do zla"
Kako tvrdi, Srbija je bila generator udara na Jugoslaviju, ratne politike, a danas je uzrok nestabilnosti čitavog regiona.
"Srbija je bila generator udara na Jugoslaviju, ratne politike, a danas je uzrok nestabilnosti čitavog regiona. Zlo nije poteklo iz naroda, već iz elita. Moguće je manipulisati narodima i čitave narode uvesti u katastrofe. A mi živimo i dalje u atmosferi ludila i paranoje. Vučić nije naš najveći problem, problem je mnogo dublji i složeniji a to je otklon od ideologije zla koja rađa vučiće. Potpuno je neizvesno kako će ovo završiti", kazao je Radić na promociji u Nezavisnom društvu novinara Vojvodine.
