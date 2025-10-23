Politika

USTAŠLUK VOJVOĐANSKIH SEPARATISTA: Srbija je generator zla, moramo sprečiti rađanje novih Vučića!

В.Н.

23. 10. 2025. u 09:19

KOLUMNISTA separatističkog portala Autonomija Pavle Radić izjavio je sinoć da se "Srbija još uvek nalazi u kovitlacu zla i dodao da je za napredak društva neophodno da se Srbija suoči sa ideologijom koja je dovela do zla"

УСТАШЛУК ВОЈВОЂАНСКИХ СЕПАРАТИСТА: Србија је генератор зла, морамо спречити рађање нових Вучића!

Foto: Printscreen

Kako tvrdi, Srbija je bila generator udara na Jugoslaviju, ratne politike, a danas je uzrok nestabilnosti čitavog regiona.

Foto: Printscreen

"Srbija je bila generator udara na Jugoslaviju, ratne politike, a danas je uzrok nestabilnosti čitavog regiona. Zlo nije poteklo iz naroda, već iz elita. Moguće je manipulisati narodima i čitave narode uvesti u katastrofe. A mi živimo i dalje u atmosferi ludila i paranoje. Vučić nije naš najveći problem, problem je mnogo dublji i složeniji a to je otklon od ideologije zla koja rađa vučiće. Potpuno je neizvesno kako će ovo završiti", kazao je Radić na promociji u Nezavisnom društvu novinara Vojvodine.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVA ISPOVEST! Vozač Formule priznao: Nožem sam ubio oca!

JEZIVA ISPOVEST! Vozač Formule priznao: Nožem sam ubio oca!