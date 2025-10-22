BRNABIĆ SA KOMPANOM: Evropska komisija zaista veruje u kapacitete i potencijale Srbije da sprovodi reforme na tom putu ka EU
PREDSEDNICA Narodne Skupštine Ana Brnabić sastala se danas u Briselu sa generalnim direktorom Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Gertom Janom Kopmanom, a posle sastanka je izjavila da je razgvoor sa njim bio veoma važan, pogotovo nakon rezolucije Evropskog parlamenta, kako bi se pokazalo još jednom da je Srbija na evropskom putu.
-Čini mi se da Evropska komisija zaista veruje u kapacitete i potencijale Srbije da sprovodi reforme na tom putu, rekla je Brnabić novinarima u Briselu.
Dodala je da je sa Kopmanom razgovarala o trenutnim reformama i svemu što se radi u oblasti vladavine prava.
-Pre svega izmene i dopune Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, kako bi primenili sve odredbe preporuka, odnosno ovaj prvi korak, pošto je to i najkompleksnija i najteža, rekla bih, preporuka. U međuvremenu, postigli smo nekako dogovor ili našli neko zajedničko rešenje za predlog Zakona o jedinstvenom biračkom spisku sa Crtom i sa Cesidom, kao dve najrelevantnije nevladine organizacije koje se bave ovim pitanjima, rekla je Brnabićeva.
Navela je da je informisala Kopmana da je kao predsednica Narodne skupštine za petak u podne zakazala sastanak, odnosno pozvala sve poslaničke grupe u parlamentu da dođu na razgovor o izmenama i dopunama tog zakona.
Dodala je da se nada da će biti postignut dogovor i da će se ići u proceduru usvajanja.
Druga važna tema, kako je navela Brnabić, bio je izbor novog Saveta REM-a.
-Još jedna važna reforma na kojoj radimo preko godinu dana, mislim da se i to polako privodi kraju. Tako da se nadam da ćemo mi u naredne dve ili tri nedelje imati dosta dobre vesti u smislu reformi u oblasti vladavine prava, rekla je predsednica Skupštine Srbije.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
BRNABIĆ U BRISELU: Obraćanje predsednice Skupštine Srbije (VIDEO)
22. 10. 2025. u 18:58 >> 19:05
POSLANICI IZ PONOŠEVOG SRCA POTVRDILI: Rezolucije EP za njih uvek zapovest (VIDEO)
21. 10. 2025. u 13:35
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
GOVORIO SAM "NEMOJ", NIJE ME POSLUŠAO: Hasan prodao kuću, sin mu se kockao - "To su zlatni geni"
“Nemoj to sine, tata je prošao sve”
22. 10. 2025. u 10:27
Komentari (0)