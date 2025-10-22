Politika

BRNABIĆ SA KOMPANOM: Evropska komisija zaista veruje u kapacitete i potencijale Srbije da sprovodi reforme na tom putu ka EU

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

22. 10. 2025. u 19:40

PREDSEDNICA Narodne Skupštine Ana Brnabić sastala se danas u Briselu sa generalnim direktorom Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Gertom Janom Kopmanom, a posle sastanka je izjavila da je razgvoor sa njim bio veoma važan, pogotovo nakon rezolucije Evropskog parlamenta, kako bi se pokazalo još jednom da je Srbija na evropskom putu.

Foto printskrin Tanjug

-Čini mi se da Evropska komisija zaista veruje u kapacitete i potencijale Srbije da sprovodi reforme na tom putu, rekla je Brnabić novinarima u Briselu.

Dodala je da je sa Kopmanom razgovarala o trenutnim reformama i svemu što se radi u oblasti vladavine prava.

-Pre svega izmene i dopune Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, kako bi primenili sve odredbe preporuka, odnosno ovaj prvi korak, pošto je to i najkompleksnija i najteža, rekla bih, preporuka. U međuvremenu, postigli smo nekako dogovor ili našli neko zajedničko rešenje za predlog Zakona o jedinstvenom biračkom spisku sa Crtom i sa Cesidom, kao dve najrelevantnije nevladine organizacije koje se bave ovim pitanjima, rekla je Brnabićeva.

Navela je da je informisala Kopmana da je kao predsednica Narodne skupštine za petak u podne zakazala sastanak, odnosno pozvala sve poslaničke grupe u parlamentu da dođu na razgovor o izmenama i dopunama tog zakona.

Dodala je da se nada da će biti postignut dogovor i da će se ići u proceduru usvajanja.

Druga važna tema, kako je navela Brnabić, bio je izbor novog Saveta REM-a.

-Još jedna važna reforma na kojoj radimo preko godinu dana, mislim da se i to polako privodi kraju. Tako da se nadam da ćemo mi u naredne dve ili tri nedelje imati dosta dobre vesti u smislu reformi u oblasti vladavine prava, rekla je predsednica Skupštine Srbije.

(Tanjug)

