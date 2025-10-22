MINISTAR NENAD POPOVIĆ: Napad u Pionirskom parku je posledica širenja mržnje i podela u društvu

MINISTAR u Vladi Republike Srbije, zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu, dr Nenad Popović, najoštrije je osudio današnji teroristički akt izvršen u Pionirskom parku u Beogradu.

Foto: Ministarstvo

U izjavi za javnost, ministar Popović je istakao:

„Najoštrije osuđujem današnji teroristički napad izvršen u Pionirskom parku u Beogradu. Mržnja koja se već više od godinu dana širi Srbijom od strane onih kojima je jedina politika blokada institucija i oslanjanje na stranu podršku u cilju dolaska na vlast, rezultirala je ranjavanjem jednog građanina i izazivanjem požara koji je mogao dovesti do još više žrtava.

Bez jasne vizije Srbije, osim nasilja, pretnji i širenja laži o građanima koji u Pionirskom parku mirno izražavaju svoj stav,oni koji žele da stane život u Srbiji doveli su do toga da se naše društvo tako tragično podeli, da su pojedinci spremni da pucaju prema političkim neistomišljenicima.

U svetlu velike globalne geopolitičke i ekonomske krize, kao i najnovijih izazova sa kojima se naša zemlja suočava, nikada nam nacionalno jedinstvo nije bilo preče. Upravo na to jedinstvo neumorno poziva predsednik Aleksandar Vučić.

Verujem da će nadležni organi Republike Srbije u najkraćem roku utvrditi sve okolnosti ovog užasnog terorizma u Pionirskom parku i otkriti stvarne motive, kako bi se sprečilo da se nešto slično ikada u budućnosti ponovi“.



